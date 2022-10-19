Sinop politika haberleri... Rosatom: "Türkiye ile Sinop'taki nükleer güç santrali için görüşmelere başladık"

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Sinop'ta nükleer güç santrali inşası için Türkiye ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rusya devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lihaçev, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi. İkinci santralin kurulması yönünde Türk tarafıyla görüşmelere başladıklarını söyleyen Lihaçev, "Burası, dünyanın tüm nükleer uzmanları tarafından oldukça iyi bilinen, Karadeniz'in kıyısında bulunan ve 4 güç üniteli büyük kapasiteli bir nükleer santral kurmak için son derece ilgi çekici bir saha. Teknolojik iş birliği oluşturulması, yatırım politikası ve geleceğin bu büyük nükleer santralini dikkate alarak Türk enerji piyasasının oluşturulması ile ilgili yaklaşımlar hakkında Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye, ilk nükleer santrali olacak Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali için 2010 yılında Rusya ile anlaşma imzalamıştı. - MOSKOVA