Sinop'un eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Sinop'un eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Sinop\'un eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti

Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül, 72 yaşında vefat etti. Ergül, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06.07.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Baki Ergül, 72 yaşında vefat etti. Baki Ergül, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Ergül, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi Sinop Alaaddin Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazı sonrası Çukurbağ Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, CHP Sinop İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sinop'un eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti - Son Dakika
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