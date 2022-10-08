- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: " Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmemiz karşılığında AB'ye üyelik sürecimizin hızlanması teklifi kabul edilemez"

BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliğine üyelik sürecinin, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e girmesine müsaade etmesiyle hızlandırılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başta Kosova meselesi olmak üzere ülkenin karşılaştığı sorunları değerlendirdi. Sırbistan'ın Kosova meselesindeki konumunun gitgide zorlaştığını hatırlatan Vucic, "Batı ülkeleri Kosova meselesini, bu ülkeye BM üyeliği sağlayarak çözmeye çalışıyor. Zira bu şekilde Avrupa'nın iç meselelerinden birini halletmiş olacaklarını düşünüyorlar" diye konuştu.

Vucic, Batı ülkelerinin bu tutumunun bir diğer nedeninin ise Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sık sık gönderme yaptığı "Kosova argümanını" ellerinden almak olduğunu kaydetti.

"Kosova'nın BM üyeliği kabul edilemez"

Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden Almanya ve Fransa'nın, Sırbistan'a Kosova ile ilgili bir öneride bulunduğunu aktaran Vucic, "Güçlü iki ülkeden gelen bir öneriyi görmezden gelemezsiniz, fakat bu kabul edilebilir bir öneri mi diye sorarsanız, kırmızı çizgilerimiz bellidir ve bunların birinin hoşuna gideceğini düşünmüyorum" dedi.

Sırp lider, "Bu öneriye göre Sırbistan'ın, Kosova'nın BM de dahil olmak üzere tüm uluslararası kurum ve topluluklara girmesine müsaade etmesi durumunda AB'ye girişi hızlandırılacak ve ekonomik çıkar sağlayacak. Benim görevim, AB'nin bu önerisini sizinle paylaşmaktı" diye konuştu.

Sırbistan'ın bu konudaki görüşüne değinen Vucic, ülkesinin hem anayasası hem de diğer nedenlerden ötürü "Kosova'nın BM üyeliğini kabul edemeyeceğini" ifade ederek, "Bu öneriyi kabul etmemiz durumunda Kosova'nın bağımsızlığını resmi olarak tanımasak da Kosova'nın BM üyeliğine karşı çıkmadığımız mesajını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ülkesinin mücadele etmeye devam edeceğine işaret eden Vucic, büyük ülkelerin baskısının artacağını ve Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne dahil edilme sürecinin 2-3 Kasım'da başlayacağını kaydetti.

"Uluslararası hukuk çiğneneli çok oldu"

ABD'nin Kosova'daki askeri varlığını artırdığına işaret eden Vucic, "Kosova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak amacıyla geldiklerini söylemeleri ilginç" dedi. BM'nin kararlarına saygı duyulmadığı ve güç politikasının izlendiğini söyleyen Vucic, "Uluslararası hukuk çiğneneli çok oldu. Hukuk yalnızca güçlü ve büyük olana işliyor" ifadelerini kullandı.

Kosova'nın nihai statüsü hakkındaki kararı AB'ye bırakmakla büyük hata yaptıklarının altını çizen Vucic, AB'nin mevcut sorunlara çözüm bulmayı ertelediğine dikkati çekti.

" Hırvatistan, kötü bir ortak olduğunu kanıtladı"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesinin, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kapsamında 1 Kasım'dan itibaren Adriyatik boru hattından Hırvatistan üzerinden Rus petrolü alamamasına da değindi. Hırvatistan'ın son gelişmelerle "kötü bir ortak olduğunu kanıtladığını" ifade eden Vucic, JANAF boru hattına alternatif olarak Novi Sad ile Macaristan arasında 100 milyon Euro'ya mal olacak yeni bir boru hattı inşasına başlayacaklarını aktardı.

Sırbistan'ın cumhuriyet tarihinde en yüksek doğal gaz kapasitesine sahip olduğunu belirten Sırp lider, ülkesinin önümüzdeki 6 yıl içinde enerji altyapısına 12 milyon Euro değerinde yatırım yapacağını söyledi. Sırbistan'ın savunma sanayisinde ürettiği her şeyi dünyanın dört bir yanında 100 ülkeye satabildiğini aktaran Vucic, son olarak savunma sanayi alanında üretim yapan firmalara, ürettikleri ürünlerin yüzde 20'sini Sırbistan ordusuna bırakma talimatı verdiğini kaydetti.