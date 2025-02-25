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Politika

Sırbistan'da BM Oylaması Krizi

Sırbistan\'da BM Oylaması Krizi

Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya aleyhinde oy kullandığı için halktan özür diledi; Bakan ihanetle suçlandı.

25.02.2025 14:45
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) oylamasında Rusya aleyhinde oy kullanmasının ardından halktan özür diledi. Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin ise Dışişleri Bakanı Marko Duric'i ihanetle suçladı.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Ukrayna'nın hazırladığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) de desteklediği "Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden" karar tasarısı kabul edildi. Tasarıya 93 ülke "evet" oyu kullanırken, aralarında ABD, Rusya, Kuzey Kore ve Belarus'un da bulunduğu 18 ülke ise "hayır" oyu verdi. AB'nin baskılarına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden ve Rusya'yı tarihi müttefiki olarak nitelendiren Sırbistan'ın da tasarıya "evet" oyu vermesi ülkeyi karıştırdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic katıldığı televizyon programında, "Avrupa tarafından sunulan karar tasarısına 'evet' oyu verdik. ABD kararına gelince, tam da olması gerektiği gibi oy kullandık, çekimser kaldık. Bana göre Avrupa kararına da çekimser kalmalıydık. Bunu AB'de itibar veya siyasi puan kaybedeceğimin oldukça açık olduğu bir zamanda söylüyorum. Sırbistan'ın çekimser kalması gerektiğine inanıyorum" dedi. Vucic, "Sırbistan'ın hata yaptığını düşünüyorum ve bu nedenle halktan özür diliyorum. Bu konuda sorumluluk benim. Muhtemelen yorgun ve fazlasıyla meşgul olduğum için oldu, her şeye yetişemiyorum. Her şeyden önce Sırbistan vatandaşlarından özür diliyorum. Bununla ilgili duyduğum açıklama, bu şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğimizi teyit ettiğimiz şeklinde oldu" ifadelerini kullandı. Sırbistan'ın "çekimser" kalması gerektiğini vurgulayan Vucic, "Çekimser oy kullanmış olsaydık bu prensibi reddetmiş olmazdık" dedi.

Dışişleri Bakanı ihanetle suçlandı

Rusya'ya yakın bir isim olarak bilinen Sırbistan istihbaratının eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin ise ortada bir yanlışlık değil, ihanet olduğuna inandığını söyledi. Yaşananlar konusunda Dışişleri Bakanı Marko Duric'in sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Vulin, "Sırbistan, bugün Avrupalıların savaş nedeniyle Rusya'yı kınayan tasarısına destek verdi ki artık ABD dahi böyle bir kınamada bulunmuyor. Aleksandar Vucic sayesinde Sırbistan, Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke konumunda ve bugünkü utancın yaşanmaması gerekiyordu" dedi. Vulin, "Bir hata olduğuna inanmıyorum. Çünkü Rusya aleyhinde oy kullanırken bunu iki defa düşünmeyecek tek bir Sırp dahi yoktur. Rusya bizim tarih boyunca değişmeyen tek müttefikimiz. Burada bir hata değil, ihanet söz konusu olduğuna inanıyorum" dedi. Vulin, "Dışişleri Bakanının bize yaşatılan bu utanç konusunda sorumluluk alması ve bunun tüm siyasi sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sırbistan'da BM Oylaması Krizi - Son Dakika

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