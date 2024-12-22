Şırnak'ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

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Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı', gençlerin fikirlerini toplamak ve geleceğe yönelik politikaların şekillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Şırnak Valisi ve Belediye Başkanı, gençlere destek ve katkı sağlanacağını belirtti.

22.12.2024 21:08  Güncelleme: 21:16
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Şırnak'ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenlendi

ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Şırnak 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda organize edilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gençlerin yaptığı çalışmalar ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Bu tür çalıştayların, toplantıların önemli olduğunu, Türkiye'nin genç nesli ile geleceği parlak olan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en çok genç nüfusuna sahip ikinci il olduklarını anımsatan Ekici, "Bu gençlerimizin hayallerini, umutlarını, iyileştirmek güzelleştirmek bizim için son derece önemli. Biz artık bu gençlerle daha çok çalışan İHA ve SİHA geliştiren dünyanın ileri teknolojisini geliştiren gençleriyle geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz. Sizin için gece gündüz çalışacağız. Burada belirleyeceğiniz vizyonun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Fikirleriniz ve gelecek hayalleriniz bizim için çok değerli." Diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da gençlere destek amaçlı belediye olarak kasım ve aralık aylarında 425 öğrenciye her birine 12 bin lira destek sağladıklarını belirtti.

Belediye olarak gençlere yeni kütüphaneler inşa ettiklerini ifade eden Yarka, "Bu kütüphaneler birer kütüphane alanları değil aynı zamanda gençlerin fikirlerini geliştirebilecek yeni projeler, inovasyon merkezleridir. Gençlerimize spordan sanata ve ulaşıma kadar her türlü destekleri sağlıyoruz sağlamaya devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da yapılacak çalıştayda gençlerin hem bölge hem Şırnak hem de ülke için neleri düşündükleri, talep ettikleri için düzenlendiğini kaydetti.

Çalıştayların bakanlıkça ülke genelinde yapıldığını bu ay sonuna kadar 81 ilin tamamında bitmiş olacağını anlatan Efendioğlu, "Bu çalıştayın amacı sizleri dinlemek sevgili gençler, buradan sonra dışarıda kurulacak 11 farklı masada bizim gençlik politikamızda yer alan başlıklardan sizlerin yorumlarını duymak istiyoruz. Yeni politika belgemizin, çalışmamızın bizlere rehberlik edecek ve yönlendirici olacak bu yeni dönem politikamızın bakanlık düzeyinde ve devletin tüm kurumları düzeyinde sizlerden gelecek olan geri dönüşlerle şekillenmesini istiyoruz. Bu politika belgesinin sizlerin gerçek düşüncelerinizi ve isteklerinizi yansıtmasını arzu ediyoruz. O sebeple buradayız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, çalıştaylarda yapılan çalışmalarla gençlerin fikirleriyle değer kazanacağını, yarınlara ilişkin değerli sonuçların elde edileceğini temenni etti.

Atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayına, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Şırnak\'ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
Kaynak: İHA

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