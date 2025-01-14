Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

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CHP'li vekiller, genel başkanları Özgür Özel'in başlattığı kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. O anlarda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini zor tuttuğu anlar meclis kameralarına yansıdı.

14.01.2025 17:43
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kuruluna taşıdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek sözlerine başlayan Emir, şunları kaydetti:

"AKIL DIŞIDIR, İZAN DIŞIDIR"

"Dün gece alışık olduğumuz FETÖ operasyonlarına benzer şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denilen kişi. Suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor ve Beşiktaş Belediyesiyle birlikte aynı zamanda Esenyurt Belediyesinden başta TBMM olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa bu olabilecek bir şeydir. Bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesinde işlemiş olduğu gerekçesi akıl dışıdır, izan dışıdır.

TÜM CHP GRUBU İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

2024 yılının emekliler için en zor yıl olduğunun altını çizen Emir şöyle devam etti: 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi aile yılı ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Tüm halkımızla beraber ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır."

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki kırmızı kartlı protestosuna karşısında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini tuttuğu görüldü.

Sırrı Süreyya Önder\'den Meclis\'te kırmızı kart çıkaran CHP\'li vekillere olay hareket
Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Tbmm Genel Kurulu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cemil Moroglu:
    komikler çünkü. bay Kemal de eczacı Özgür de en büyük akpli. 50 47 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    SİZİN BU YAPTIĞINIZI ÇOCUKLAR BİLE YAPMAZ 89 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    böyle iktidar hainler ile işbirliği yapar ve dalga geçerler demlenen zilliyetçi parti avaneleri bekaa sorunu oldunuz iyice 17 42 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    krolar bile gülüyor. bu özgürün cidden beyni yok. bari meclisin kapısına muz kabuğu koy da düşürüp gülersin millete 34 12 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu adam bile bunların ilk okul çocuğu gibi abuk supuk hareketler yaptığını biliyor Sadece bu değil bütün dünya güler bunların haline .. Yok kırmız kart yok meclise kefen getirme . Daha neler neler 37 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    akp mhp dem parti kardeşliği ülkeye bahar getir di. sırrı bey de buna gülüyor biliyorlarki samimi değil chp liler. 22 18 Yanıtla
  • Osman Koca:
    şu adam ideolojisi hariç mükembel biri..ahmet kaya dinleyen ülkücü gibiyim. 21 14 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    TBMM görüp göreceği düşük vizyona dahip muhalefeti . Genel başkanı kırmızı kart ile gezer. İBB başkanı "PIŞIK" der çocuklar gibi. 20 3 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Büyük icraat. helal olsun nası aklınıza geldi yav. 21 2 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    sen kart gösterdinde onların ne gösterdiğini millet gördü sen görmedin galiba 11 0 Yanıtla
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