DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının henüz netleşmediğini açıkladı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesinin 18'inci gününde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, meclis grubumuz programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti. Cenaze programı netleşince bilgileri paylaşacağız" denildi.
Son Dakika › Politika › Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belirsiz - Son Dakika
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