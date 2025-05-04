Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı

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Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

04.05.2025 09:01
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CENAZE GASİLHANE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Önder'in cenazesi bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastaneden alınıp Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı

İLK TÖREN AKM'DE

Sırrı Süreyya Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve etek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder\'in cenazesi hastaneden alındı

Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1241:
    ALLAH rahmet eylesin 19 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akp mhp kimler kimlerle görelim 1 6 Yanıtla
  • Murat çat:
    lo bir mahmut abi Rabbim merhameti ve rahmeti üzerine olsun 4 2 Yanıtla
  • HASAN ÇAKICI:
    Siyasi görüşlerimiz her ne kadar farklı olsada sonuçta TBMM Başkanvekili sıfatında olan bir insan.Eğer böyle bir misyon yüklendi ise üzerine mecliste kendisine devlet töreni düzenlenmesi uygun olurdu bence. 0 0 Yanıtla
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