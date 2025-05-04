Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder, AKM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişi katıldı.

04.05.2025 23:53
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Sırrı Süreyya Önder için ilk tören AKM'de

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlanıyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda getirilirken alkışlarla karşılandı. Önder'in tabutuna barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü. Binlerce insanın katıldığı tören, Önder'in sevenlerinin veda konuşmaları ile devam ediyor.

Kaynak: İHA

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