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Politika

Sisi'den Gazze Açıklaması

Sisi\'den Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin'lilerin yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşasına başlanması gerektiğini vurguladı.

12.02.2025 21:12
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Filistin halkını yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına derhal başlanması gerekiyor" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı II. Abdullah telefonda görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Ürdün Kralı Abdullah arasında Gazze'ye yönelik politikalar konusunda "tam bir mutabakat" olduğu belirtilerek, tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların artırılması konusunda ortak duruş sergiledikleri aktarıldı.

Açıklamada, "İki lider, ayrıca Filistin halkını yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına derhal başlanması ve İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı yürüttüğü uygulamaların durdurulması gerektiğini vurguladı" denildi.

İki liderin Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için ABD Başkanı Trump ile yakın işbirliği yapmaya hazır oldukları aktarılan açıklamada, "İki lider, ayrıca Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişareyi arttırmanın yollarını ve 27 Şubat'ta Mısır'da yapılması planlanan acil Arap zirvesinin hazırlıklarını ele aldı" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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