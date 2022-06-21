Sivas'ta seçmenin yüzde 25'i AK Parti üyesi - Son Dakika
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Sivas'ta seçmenin yüzde 25'i AK Parti üyesi

21.06.2022 17:50
Sivas'ta seçmenin yüzde 25'i AK Parti üyesi

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu üye seferberliği başlattıklarını belirterek Sivas'ta seçmenin yüzde 25'inin AK Parti üyesi olduğunu söyledi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu üye seferberliği başlattıklarını belirterek Sivas'ta seçmenin yüzde 25'inin AK Parti üyesi olduğunu söyledi.

Ak Parti Sivas il teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Sivas'ta üye seferberliği başlattı. Tarihi kent meydanına kurulan stant ile yeni üye kayıtları alınmaya başlandı. Burada bir açıklama yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu üye sayılarının 115 bini aştığını belirterek, "20 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin gönlünü kazanmak için her alanda büyük mesai harcayan partimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımıza son 20 yılda ilimize ve ülkemize yapılan hizmetleri anlatırken, partimize de yeni üyeler kazandırmaya devam ediyoruz. AK Parti Sivas İl Başkanlığı olarak bugünden itibaren çalışmalarımızı daha da hızlandırıyor ve yeni üye seferberliğimizi başlatıyoruz. Sivas'ta toplamda 115 bin 766 üyemiz ve yüzde 25 Üye/ seçmen oranımız bulunmaktadır. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda İl Başkanlığımızın öncülüğünde tüm il ve ilçe kademelerimiz ile ailemizi daha da büyümek için üye sayımızı 2023'de 200 Bin hedefe ulaştırmakta kararlıyız." Dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Hakan Aksu, AK Parti, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta seçmenin yüzde 25'i AK Parti üyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta seçmenin yüzde 25'i AK Parti üyesi - Son Dakika
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