Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi Temeli Atıldı

Sivas\'ta Siyer-i Nebi Külliyesi Temeli Atıldı
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Sivas'ta 'Asrın projesi' Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli İçişleri Bakanı ile atıldı.

SİVAS'ta 30 binadan oluşacak ve 'Asrın projesi' olarak nitelendirilen Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli törenle atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, törendeki konuşmasında "Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır" dedi.

Sivas'ta Erzincan çevreyolu üzerinde inşa edilecek olan Siyer-i Nebi Külliyesi için temel atma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Ayhan, Belediye Başkanı Adem Uzun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İslam alimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, 30 binadan oluşacak külliyenin tanıtımını yaptı.

'SİYER-İ NEBİ KÜLLİYESİ DİRİLİŞİN MERKEZİ OLACAK'

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra inşa ettiği Mescid-i Nebevi'nin ibadetin yanı sıra ilim, irfan ve dayanışma merkezi olduğunu söyledi. Külliyelerin medeniyet tasavvurunun en güçlü nişanesi olduğunu belirten Çiftçi, "Siyeri sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyen, siretle şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmetle hayatı buluşturan her gayreti, Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple insanlığı yeniden ayağa kaldıracak en büyük güç; ilmin imanla, aklın vahiy ile ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır. Burada kurulacak ihtisas enstitüleri, araştırma merkezleri, kütüphaneler ve İslam sanatları merkezleri; ülkemize ve İslam alemine ilim, irfan ve hikmet taşıyan müstesna bir merkez haline gelecektir."

'AYAR ÇEKME DÖNEMLERİ GERİDE KALDI'

Vesayet odaklarının milli iradeye yön vermeye çalıştığı dönemlerin geride kaldığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Milletimiz, inancından dolayı ötekileştirildiği, başörtülü kızlarımızın eğitim hakkından mahrum bırakıldığı dönemleri geride bırakmıştır. Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuştuğu, ezanların hür ve gür bir şekilde semaya yükseldiği bugünleri bizlere gösteren Rabb'imize hamdolsun. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var; o da Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: SİVAS'TA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise büyük bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık ettiklerini belirterek, projede emeği geçen Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu ve hayırseverlere teşekkür etti. İnşa edilecek binaların her birinin bir hayırsever tarafından üstlenilmesinin önemine değinen Erdoğan, "Temeli atılan medresenin, enstitünün, araştırma merkezinin veya eğitim merkezinin çok ötesinde bir anlam taşıyacaktır. İnsanların daha müşahhas bir şekilde, adeta içine girerek Siyer-i Nebi'yi, Efendimizin hayatını yaşayarak öğrenmelerine vesile olacaktır. Dua edelim ki kısa zamanda tamamlanmış olsun. İnsanımız büyük oranda Efendimize saygısı vardır. Ancak bunun gereğini yerine getirme noktasında zaaflarımız da bulunmaktadır" diye konuştu.

'İSLAM ALEMİNİN BİR OLMAYA İHTİYACI VAR'

İslam dünyasında yaşanan acılara ve Gazze'deki duruma dikkat çeken Bilal Erdoğan, birlik olmanın kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Biz Efendimizin örnekliğini hayatımıza tatbik etmede böylesine dağınık bir görüntü sergiliyorken, ümmetin halinin böyle olmasına herhalde şaşırmamak gerekir. Bugün Gazze'de bir soykırım yaşanıyorsa, bugün İslam dünyası böylesine büyük zulümlerin adresi haline geldiyse, bu bizim kendi dağınıklığımızın, kendi bölünmüşlüğümüzün ve hatalarımızın neticesidir. Böyle düşündüğümüz zaman birlik olmamızın ne kadar kritik olduğunu aslında daha iyi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi, Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, okunan dualar eşliğinde butona basarak Siyer-i Nebi Külliyesi'nin ilk harcını döktü.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi Temeli Atıldı - Son Dakika

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