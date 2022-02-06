Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu? - Son Dakika

Türk siyasetinde 2018 seçimleriyle birlikte uygulamaya konulan 50+1 modeli nedeniyle çok sayıda yeni parti de siyasi hayata atıldı. Hatta bu partilere eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in kuracağı yeni bir partinin de katılacağı öne sürüldü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, Çiller'in İYİ Parti oylarını kırmak için bir parti kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

"İYİ PARTİ'NİN OYLARINI KIRMAK İSTİYORLAR"

Çiller'in insanları ikna etmeye çalıştığını belirten Aydın, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir" dedi.

"ÇİLLER KARŞILIK ALAMIYOR"

Tansu Çiller'in parti kurma çalışmalarının başarısız devam ettiğini anlatan Aydın, "Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur. Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ARTIK YAPACAĞI BİR ŞEY KALMAMIŞTIR"

İYİ Partili Koray Aydın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside. O şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin, Cumhurbaşkanı'ndan destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok."