Siyasi Gelişmeler TBMM'de Tartışıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den 'Terk edildik duygusu yaşıyoruz.' diyerek medet ummanın, hakikaten emperyalizm ve siyonizmin karşısında hep beraber durmamız gereken şu günlerde ne kadar büyük bir bedbahtlık olduğunu da takdirlerinize sunuyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Genel Kurul'da bugün görüşmelerine devam edilecek kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik hüküm bulunduğuna işaret ederek, "emekli bayram ikramiyesinin adeta sadaka ya da fitre sınırları içerisinde güncelleneceğini" savundu.

Dilek İmamoğlu'nun namusuna ve haysiyetine yönelik ifadeler kullanıldığını aktaran Ekmen, bu konuda bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'de yargı bağımsızlığından bahsedilemeyeceğini öne sürerek, izinsiz gösterilerde gerçekleşen tutuklamaları eleştirdi.

Kavuncu bir muhalefet partisi liderinin cezaevinde olduğunu hatırlatarak, "Hangi hukuk devletinde bu kadar uzun süre bir muhalefet partisinin lideri tutuklu kalabilirdi?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'deki sıkıntılı sürecin dışarıda birilerine cesaret verdiğini söyleyen Kavuncu, dün Yunanistan'daki bir askeri yürüyüşte Türkiye'ye hakaretler edildiğini aktardı.

"CHP, Türk toplumunun gerçek dinamiklerini okuyamadığını bir kez daha göstermiştir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik iftira ve hakaret içerikli ifadeler kullanan Can Ataklı hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Genel Başkanımız planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara lütfen itibar etmeyiniz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrılarının toplumsal huzuru zedelemeyi amaçlayan kutuplaştırıcı siyaset mühendisliğinin yeni bir örneği olduğunu ifade eden Kılıç, "CHP, bu çıkışıyla, Türk toplumunun gerçek dinamiklerini okuyamadığını bir kez daha göstermiştir. Söz konusu açıklamalar toplumsal barışı zedeleyici, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir dilin ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bu senenin "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "aile" kavramı üzerinden kadınlara bir gömlek giydirilmeye çalışıldığını savundu.

Koçyiğit, "Öncelikle kadınların kendi kararlarını kendilerinin verecekleri, bedenleri ve yaşamlarıyla ilgili kararları alabilecekleri bir toplumsal yaşamın, siyasal yaşamın ve yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Diğeri eğer gerçekten doğurganlık oranını artırmak istiyorsanız, en başta kadınlara ücretsiz kreş hizmeti, okula giden çocuklara ücretsiz bir öğün yemek ve diğer bütün desteklerin verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, izinsiz gösterilere değinerek, sokağa çıkanların, hak ve adalet talep eden gençlerin "terörist" olarak suçlandığını öne sürdü.

Murat Emir, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a yönelik "Yaşanan koşullar altında Anayasamız çiğneniyor. Anayasa'nın bu kadar ayaklar altına alındığı, Türkiye'nin fiilen OHAL koşullarına getirildiği bir düzende sessiz kalma hakkınız yoktur Hocam. Çıkın, ilminizi anlatın ya da sessiz kalın. Siz bilirsiniz." sözlerini sarf etti.

"Avukatlarım tarafından dava açıldı"

AK Parti'li Özbudun, Emir'in sözlerine karşılık yaklaşık 5 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu, 2 yıldır da milletvekili olarak görev yaptığını anımsattı. Özbudun, bugüne kadar görev yaptığı bütün komisyonlarda ve Genel Kurul'da içtenlikle bütün yurttaşların haklarını aynı dürüstlük ve samimiyetle savunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da öyle olacağından hiçbirinizin zerrece şüphesi olmasın. Ama şu ana kadar özellikle sessiz kalmayı tercih ettim çünkü, kimlerin kışkırttığını bilmediğim çok ciddi bir trol çetesi, sosyal medya hesaplarından ciddi hakaretlerde bulundular ve bunlardan 175'i dava açmaya değer görüldü, avukatlarım tarafından dava açıldı. Ben herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmak istemiyorum. Sadece ve sadece insan haklarını, demokrasi değerlerini ve hukukun üstünlüğünü savunmak için hukukçu oldum, anayasa hukukçusu oldum ve burada görev yapıyorum. Zerrece şüpheniz olmasın, alacağım her görevi bu istikamette yerine getireceğim."

"Hep beraber yepyeni bir Türkiye'nin kuruluşuna, kurtuluşuna vesile olalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kadir Gecesi'nin, milleti birlik beraberliğine vesile olması temennisinde bulunarak, "Milletimizi birbirine kırdırmak isteyenler, 1980 öncesinin çağrısında bulunanlar, 1980 öncesinde bu genç fidanlarımızın toprağa gömülmesine vesile olacak girişimlerde bulunanlardan ders alarak, inşallah ders çıkararak, vandalizme son vererek, bu milletin hiçbir gencine kıyılmamasına vesile olacak bir duruşu, bir söylemi, bir yaklaşımı ortaya koysun; siyasi sorumluluk içerisinde gençlerimize işin hakikatini, gerçeğini ortaya çıkarma çağrısında bulunsun." diye konuştu.

AK Parti Grubu adına gençlere seslenen Akbaşoğlu, "Her şey, olan biten milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Her bir kamu kurum ve kuruluşumuz; yasama, yürütme ve yargı erklerimiz kendi vazifelerini yaparak hakikatin ortaya çıkarılmasına ve doğru ile yanlışın, suçlu ile suçsuzun, haklı ile haksızın ortaya çıkarılmasına vesile olacak bir duruş sergilemelidir." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti'li Özbudun'un çok değerli bir anayasa hukukçusu olduğunu belirterek, Özbudun'a yönelik ifadeleri eleştirdi. Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişiselleştirerek, bu konuda adeta yetersiz kaldığınızı itiraf ederek başkalarından medet ummak ve o konuda başka şeyler söylemeye teşvik etmek doğru değil. Bu medetin içerideki birtakım insanlarımıza, milletvekillerimize, birimlere yöneltilmesi olabilir de Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den 'Terk edildik duygusu yaşıyoruz.' diyerek medet ummanın, hakikaten emperyalizm ve siyonizmin karşısında hep beraber durmamız gereken şu günlerde ne kadar büyük bir bedbahtlık olduğunu da takdirlerinize sunuyorum."

Anayasanın yürürlükte olduğunu ve tıkır tıkır işlediğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Anayasa'ya aykırı hareket edenler, sokak çağrısı yaparak vandalizme davetiye çıkaran; bu milletin, bu ülkenin polisine taş atanlar, kazma atanlar ve asit atanlardır. Onların yanında yer almayın, gelin, hep beraber yepyeni bir Türkiye'nin kuruluşuna, kurtuluşuna vesile olalım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise "ortada vandallık olmadığını" söyleyerek, "Bir görüntü var, bir polis memurumuzun üniformasına asit atılmış. Çok üzgünüz, kim yaptıysa Allah kahretsin ama bu kadar, daha fazlası yok. İyi ki de yok." sözlerini sarf etti.