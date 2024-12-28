Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Uyarısı

Başbakan Fico, Ukrayna'nın Rus gazını engellemesi durumunda elektrik tedarikini durdurabileceklerini belirtti.

28.12.2024 14:26
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 1 Ocak'tan itibaren Rus gazının geçişini engellemesi durumunda Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurabileceklerini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videoda, Ukrayna'yı hedef aldı. Başbakan Fico, "Eğer Kiev, Rus gazının geçişini engellerse 1 Ocak'tan sonra durumu ve Ukrayna'ya yönelik karşılıklı önlemler alma ihtimalini değerlendireceğiz" dedi. Fico, "Gerekirse Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu elektrik tedarikini durduracağız ya da başka bir eylem yolu üzerinde anlaşacağız" ifadelerini kulandı. Rus gazının Ukrayna ve Slovakya üzerinden transit geçişinin durdurulmasının önümüzdeki 2 yılda Avrupa Birliği'ne 120 milyar euroya mal olabileceğini tahmin ettiğini vurgulayan Fico, Slovakya'nın da yılda 500 milyon euro kadar kayıp yaşayacağını söyledi.

"Ukrayna'nın müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor"

Fico ayrıca Slovakya'nın Ukrayna- Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Robert Fico, "Eğer birileri Slovakya'da Ukrayna-Rus ihtilafı konusunda herhangi barış müzakeresi organize etmemiz amacıyla bize gelirse bizlerin misafirperverliğine güvenebilir" dedi. Fico, bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, Putin'in olumlu tepkisinin kendisini memnun ettiğini dile getirdi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ise "ateşkes önerilerini reddederek tüm Ukrayna'yı felakete sürüklemekle" suçladı. Robert Fico, "Ukrayna'nın müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor, Ukrayna bu batı macerası için toprak kaybı ve ülkesinde yabancı orduların varlığı gibi çok büyük bedel ödüyor" şeklinde konuştu.

Rus gazının sevkiyatı

Slovakya, 2025'te Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak Ukrayna, savaş devam ettiği için yıl sonunda sona erecek olan Moskova ile transit anlaşmasını yenilemeyi reddediyor. Ukrayna, 1 Ocak'tan itibaren Rus gazının kendi topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Slovak lider Fico, 22 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek Rus gazının transit geçişini görüşmüştü. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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