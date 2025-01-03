Slovakya, Gaz Sevkiyatının Kesilmesini Zelenskiy'nin Sabotajı Olarak Nitelendirdi

Politika

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 1 Ocak itibarıyla Rus gazı sevkiyatını kesmesini Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin sabotajı olarak nitelendirdi.

Slovakya Başbakan Robert Fico, Rus gazının 1 Ocak'tan itibaren Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışının kesilmesinin ardından Ukrayna'yı hedef aldı. Fico, " Rusya'dan Avrupa Birliği'ne aktarılmakta olan transit gaz akışının kesilmesi Vladimir Zelenskiy'nin sabotajı" ifadelerini kullandı. Fico, gaz akışının durmasıyla Slovakyalı kullanıcıların etkilenmediğini, ancak gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya iletimi sayesinde kazanmış oldukları yıllık yaklaşık 500 milyon euro zarara uğradıklarını söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 7 Ocak'ta AB yetkilileriyle konuyu görüşeceğini dile getiren Fico, sonrasında Slovakya hükümeti üyeleriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya şebeke kesintileri sırasında Slovakya'nın sağladığı elektrik tedarikini durdurmayı ele alacaklarını bildirdi. Fico, savaştan kaçarak Slovakya'ya sığınan 140 bine yakın Ukraynalı göçmene vermekte oldukları desteklerde de sınırlamaya gidebileceklerini belirtti.

Ukrayna, 30 Aralık 2019 tarihinde Gazprom ile Naftogaz arasında imzalanan anlaşmayı ulusal çıkar gerekçesiyle uzatmayarak 1 Ocak itibarıyla Rus gazının kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını durdurmuştu. - VARŞOVA