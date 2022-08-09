Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı" - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı"

09.08.2022 21:44
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı"

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, "Özellikle Avrupa Birliği ve genelde Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı" dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, "Özellikle Avrupa Birliği ve genelde Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Pahor, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk çabaları ve Ukrayna tahılının dünya pazarına götürülmesindeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Pahor, "Türkiye arabuluculuk çabalarını saygıyla selamlıyorum, takdir ediyorum. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına götürülmesi konusunda ülkenizin çabalarını takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pahor, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda imzaladığı anlaşmayı hatırlatarak, anlaşma sayesinde söz konusu iki ülkenin NATO'ya üye olabileceğine belirtti. İki ülke arasında (Türkiye- Slovenya) bazı konularda görüş farklılıkların olmasına dikkati çeken Pahor, görüş ayrılıklarına rağmen samimi bir diyaloğun olduğunu da dile getirdi.

"Ülkelerin NATO'ya ve AB'ye girmemesi amaçlanıyorsa bu mümkün değildir"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının kendisi için sürpriz olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Pahor, şunları kaydetti:

"Gelecekte Batı ile Rusya arasında sağlam güven oluşturmak istiyorsak bunun Moskova'nın politikalarında sağlam değişimle mümkün olacağını öngörüyoruz. Ukrayna'daki savaş hem Avrupa'da hem dünyada iki blok ortaya çıkardı. Bu iki bloklu yapının benim açımdan tekrar eski haline dönmesi mümkün görünmüyor. İşte bu nedenle belki de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Eğer Putin'in amacı Rusya'nın çıkar alanını genişletmek ise o zaman ülkelerin NATO'ya ve AB'ye girmemesi amaçlanıyorsa bu zaten mümkün değildir."

"Avrupa Ukrayna'daki krizi çözmek için adım atmalı"

Ukrayna'daki savaş ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan sorunlara ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Pahor şu ifadeleri kullandı:

"Gıda fiyatları arttı. Resesyon gibi ülkelerin refahını etkileyen problemler önümüzde. Yüksek enerji ve gıda fiyatları var. Yüksek fiyatların yanı sıra bunların kıtlığı da var. Tüm bunlar da siyasi, ekonomik ve sosyal hayata hem Avrupa'da hem de Avrupa'nın ötesinde etki ediyor. Şu da çok büyük önem taşımaktadır ki özellikle AB ve genelde Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı." - ANKARA

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Slovenya Cumhurbaşkanı: 'Türkiye'nin Ukrayna tahılı için çabalarını takdirle karşılıyoruz' Slovenya Cumhurbaşkanı: 'Türkiye'nin Ukrayna tahılı için çabalarını takdirle karşılıyoruz'
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Slovenya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: 'Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı' - Son Dakika

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