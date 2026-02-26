Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi - Son Dakika
26.02.2026 12:00
ASAL Araştırma'nın şubat aynı anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunda kararsızlar yüzde 29,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5 oranında destek aldı. Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo değişti. İşte son anketin sonuçları...

ASAL Araştırma'nın 13–21 Şubat 2026 tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmenin önemli bölümünün henüz kararını vermediğini ortaya koydu.

KARARSIZLAR BİRİNCİ OLDU

Kararsızların dağıtılmadığı tabloda "kararsız/ oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 29,6 ile ilk sırada yer aldı. Böylece kararsız seçmen kitlesi, tek başına tüm partileri geride bırakarak en büyük siyasi blok konumuna yükseldi. Aynı tabloda CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5 oranında destek aldı. Bu sonuç, iki büyük parti arasındaki rekabetten çok, geniş bir kararsız seçmen havuzunun varlığına işaret etti.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA BAŞA BAŞ YARIŞ

Kararsız seçmenlerin orantısal olarak dağıtıldığı senaryoda ise tablo değişti. Bu hesaplamaya göre CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32 ile hemen arkasında konumlandı. İki parti arasındaki farkın sınırlı kalması, seçim atmosferine girilmesi halinde kampanya süreci ve ekonomik gündemin belirleyici olabileceği yorumlarına neden oldu.

Dağıtım senaryosuna göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

  • CHP: yüzde 33,2
  • AK Parti: yüzde 32
  • DEM Parti: yüzde 8,8
  • MHP: yüzde 8
  • İYİ Parti: yüzde 5,7
  • Zafer Partisi: yüzde3,6
  • Anahtar Parti: yüzde 3,4
  • Yeniden Refah Partisi: yüzde2,8
  • Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,1
  • Diğer: yüzde1,4
Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Kır Ali Kır:
    aha buraya yazıyorum erdoğan gene seçilecek.. 49 25 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Trump bizimkine demişti ya: seçimlerde hile yapıyorsun 4 14
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    aynen dedi trump bizim cahillerde alkışladı :) 2 4
    onur pari onur pari:
    Yaşarcım bu troller o konuyu duymamıştır. Duysa da anlamazlar. Anlasa da susarlar. 0 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yaşar Arslan. Trump’ın öyle bir ifadesi yok seçimlerin hileli olduğunu iyi anlar Gibi bir ifadesi var uydurup uydurup yazmayın 2 0
  • aykut koçak aykut koçak:
    bence 2002 deki gibi yeniden halkın bir tokat atmasının vakti geldi bu partilere...bu ne ya ekonominin hali düzelemeyecek seviyeye geldi artık 39 16 Yanıtla
  • Sedat Köse Sedat Köse:
    Hiç kendinizi zorlamayın. Korkunun ecele faydası yok ERBAKAN IS LOADING... 6 27 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    hala kararsızım diyen varsa çok yazık 23 4 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    malum kitle eksiden döndürdük sıfırdalar şuanda :) 5 1
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    lan anketi yinemi izmirde yaptınız adam gibi yapın şu anketi 5 0 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    Chp genel merkezi yada etilerde yapmıilar yumşak yumşak 0 0
    eser demir eser demir:
    Yok Konya da yapılmış 0 0
