ADA Araştırma'nın Ekim 2025 tarihli 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre, bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 ile ilk sırada yer alıyor.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci sırada yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, üçüncü sırada ise yüzde 11,8 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulunuyor.
Ankette dördüncü sırada yer alan Selahattin Demirtaş, yüzde 10,5 oranında destek alıyor. Yavuz Ağıralioğlu yüzde 3, Fatih Erbakan yüzde 2,8, Ümit Özdağ ise yüzde 2,2 seviyesinde oy oranına sahip...
Musavvat Dervişoğlu yüzde 1, Mahmut Arıkan ise yüzde 0,7 oranında destek buldu.
Son Dakika › Politika › Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (75)