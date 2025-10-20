Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var - Son Dakika
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
20.10.2025 12:12
ADA Araştırma'nın Ekim 2025 anketine göre, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 11,8 ile Özgür Özel ve yüzde 10,5 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor.

ADA Araştırma'nın Ekim 2025 tarihli 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre, bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 ile ilk sırada yer alıyor.

YAVAŞ VE ÖZEL ARASINDA FARK AÇILIYOR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci sırada yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, üçüncü sırada ise yüzde 11,8 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulunuyor.

DEMİRTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ankette dördüncü sırada yer alan Selahattin Demirtaş, yüzde 10,5 oranında destek alıyor. Yavuz Ağıralioğlu yüzde 3, Fatih Erbakan yüzde 2,8, Ümit Özdağ ise yüzde 2,2 seviyesinde oy oranına sahip...

DİĞER LİDERLERİN ORANLARI

Musavvat Dervişoğlu yüzde 1, Mahmut Arıkan ise yüzde 0,7 oranında destek buldu.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %43,9
  • Mansur Yavaş: %24,2
  • Özgür Özel: %11,8
  • Selahattin Demirtaş: %10,5
  • Yavuz Ağıralioğlu: %3,0
  • Fatih Erbakan: %2,8
  • Ümit Özdağ: %2,2
  • Musavat Dervişoğlu: %1,0
  • Mahmut Arıkan: %0,7

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (75)

  • Ghost Riley:
    kanarsan :) getirin sandigi oyle miymis gorelim kimden kaciyorsunuz? 570 118 Yanıtla
    Sedat Gün:
    Hadi oran trol ülkenin bu kadar gündemi varken senin gibi boşlarla mi uğrassınlar. 33 34
    Abdul Mecit el sabah:
    Bu durumdan halen Erdoğan diyen varsa demektir ki makarna beyni esir almıştır milletin beyni görev yapmıyordu. 39 14
    Chen Medya :
    MUHALEFETI NIYE 10 PARCAYA ?OLMUSSUNUZ. KARSISINA BOS SANDELYE KOYSALAR ONA VERIRLER DAHA IYI YONETIR 11 1
    erfa null:
    sandık zaten zamanı gelince geliyor. sonuc istemediğiniz gibi cikinca ,tekrar tekrar mi yapalım. 3 1
  • Diyego Can:
    daha Erdoğan diyen varmı bu akılla 509 134 Yanıtla
    korhan sahin:
    Millette akıl mı var 252 65
    Haydar Ali:
    sizin gibi kafalar akıllanmaz yenildikçe güreşe doymazsınız. 17 26
  • sananeamk3438:
    tamamen yalan 478 90 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Adam 22 senedir saplıyor. hala dangalaklar yalan diyor :) 212 326 Yanıtla
    Tuncay mert:
    sanada saplıyor, demekki sen memnunsun saplamasından 330 88
    Abuzer Yavuz:
    ananda nasip alsın 115 49
    Abdul Mecit el sabah:
    Timur Yılmaz doğru söylüyorsun adamlar 22 yıldır saplıyorlar millet olarak hepinize ama senin gibi dalkavuk ve dangalaklar halen farkında değiller. 15 6
    Haydar Ali:
    biraz saygılı ve terbiyeli yorumlar yapın burada sadece siz yoksunuz! 12 1
    Muslum Aslan:
    At y..... 7 1
  • Kamil Toygar :
    hadi bismillah o zaman sandık gelsin reis madem birinci erken seçimi yapsın bakalım anketle vatandaşın düşüncesi aynı mı 400 57 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
