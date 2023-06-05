Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu

05.06.2023 20:01

Son dakika: AK Parti, TBMM Başkan Adayı olarak İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi.

Milletvekillerinin yemin ederek göreve başlamasının ardından partiler, TBMM adaylarını da tek tek belirlemeye başladı. İYİ Parti'nin ardından AK Parti'de TBMM Başkan adayını açıkladı.

AK PARTİ'NİN ADAYI KURTULMUŞ

AK Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkan Adayı olarak gösterdi. AK Parti Grubu, Meclis Başkanlığı'na dilekçeyi sundu.

Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çıkışta açıklamalarda bulundu. Güler, şunları söyledi: "Geçici Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında cuma günü uzun oturumla beraber bu süreç tamamlandı. Yine Anayasamızın 94. maddesi ile Meclis İç Tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamında 5 günlük TBMM'de 28. Yasama Döneminde Meclis Başkanlığı ile ilgili adaylık süreci başladı. Salı günü saat 24'e kadar TBMM'de 28. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığı müracaatları devam edecek.

"NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY GÖSTERDİK"

Biz bugün İstanbul Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'u TBMM'nin 28. yasama dönemi içerisinde Meclis Başkanlığı konusunda aday olarak gösterdik. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin güzel hizmetler yapması noktasında inancımız tamdır.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İttifak ortağımız MHP Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay beyle beraber bu teklifi yaptık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi Gazi Meclisimizde oluşturmayı amaçlıyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, bu konuda Numan Kurtulmuş beyin öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

YORUMLAR (1)
  • Mesut Biner: Herşeyin en iyisi cumhur itifakina yakışır meclis başkanliği cumhurbaşkanlığı millet itifakina da anca izlemek yakışır :)))) Cevap Yaz 39 3 Yayından Kaldır
500

Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Başarısızlığın bedeli ağır oldu! Leicester City'de Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi
21:38 Başarısızlığın bedeli ağır oldu! İngiliz ekibinde milli futbolcumuz dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi
21:35 Son Dakika: Apple, yeni VR gözlüğü 'Vision Pro'yu tanıtıyor.
21:31 Son Dakika: Apple, yeni VR gözlüğü 'Vision Pro'yu tanıtıyor
21:22 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
21:18 Son Dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
21:11 Kılıçdaroğlu'ndan "Tüm teşkilatları neden kendinize bağladınız?" sorusuna yanıt: Partide bir beklentiydi
21:06 Kılıçdaroğlu'ndan "Tüm teşkilatları neden kendinize bağladınız?" sorusuna yanıt: Partide bir beklentiydi
20:41 Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek
20:37 Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 21:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement