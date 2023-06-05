Son Dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş oldu

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Milletvekillerinin yemin ederek göreve başlamasının ardından partiler, TBMM adaylarını da tek tek belirlemeye başladı. İYİ Parti'nin ardından AK Parti'de TBMM Başkan adayını açıkladı.

AK PARTİ'NİN ADAYI KURTULMUŞ

AK Parti, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u TBMM Başkan Adayı olarak gösterdi. AK Parti Grubu, Meclis Başkanlığı'na dilekçeyi sundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çıkışta açıklamalarda bulundu. Güler, şunları söyledi: "Geçici Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında cuma günü uzun oturumla beraber bu süreç tamamlandı. Yine Anayasamızın 94. maddesi ile Meclis İç Tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamında 5 günlük TBMM'de 28. Yasama Döneminde Meclis Başkanlığı ile ilgili adaylık süreci başladı. Salı günü saat 24'e kadar TBMM'de 28. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığı müracaatları devam edecek.

"NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY GÖSTERDİK"

Biz bugün İstanbul Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'u TBMM'nin 28. yasama dönemi içerisinde Meclis Başkanlığı konusunda aday olarak gösterdik. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin güzel hizmetler yapması noktasında inancımız tamdır.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İttifak ortağımız MHP Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay beyle beraber bu teklifi yaptık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi Gazi Meclisimizde oluşturmayı amaçlıyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, bu konuda Numan Kurtulmuş beyin öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun."