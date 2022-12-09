Başörtüsü için anayasa değişiklik teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e götürüldü

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi sıralarındaki 336 vekilin imzasıyla hazırlanan başörtüsü için anayasa teklifi bugün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet öncülüğünde Meclis'e götürüldü.

"HELALLELEŞELİM BİTSİN EDASI ÇOK ALAYCI"

Teklifin komisyona sunulmasından önce AK Partili Özlem Zengin birtakım açıklamalarda bulundu. Zengin, "Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz. 90'lara geldiğimizde bizler başka boyuta geçtik. Nihayetinde diyebilirim ki, dini hassasiyeti olan insanlar için biz başörtülü kadınlar birer işarettik. Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. "Helalleşelim olsun bitsin edasını" çok alaycı buluyorum. Bu konunun hiç anlaşılmadığını düşünüyorum" dedi.

"ASLINDA BU PROBLEMİ ÇÖZMÜŞTÜK"

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuyla ilgili en çok arzu ettiğimiz şey anlaşılmak. Biz özellikle siyasetin gücüyle bu problemi aslında çözmüştük. Türkiye'de kanun olarak başörtüsünü yasaklayan bir kanun zaten yoktu. Temel bazı temel haklardan istifade etmek istediğimizde ortaya çıkıyordu. Bir mesleği ifa etmekte engellerle karşılaşıyorduk. Biz avukatlara 'meslek onuruna yakışmayan bir tavır' olarak söyleniyordu başörtülü olmak.

"ÖZAL BU PROBLEMİ ÇÖZMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Rahmetli Özal, bu problemi çözmek için uğraştı. Önce yönetmelik değişikliği yaptı. YÖK Kanunu'nda değişiklik yaptı. Bunlar Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. 'Yorumlu ret' şeklinde bir karar uyduruldu.

Bu şeyler, bu ıstıraplar o kadar büyüdü ki, bununla beraber AK Parti'nin kurulmasında yaşanan bu ıstırabın büyük bir imzası vardır. AK Parti'nin siyasi tezlerini anlatacak olursak, en büyük tez budur. Bizim hamurumuzda var. Mücadelemiz sonradan değil. Vesayetin etkisi uzun zamandır devam etti. 2008 yılında o zamanda AK Parti ve MHP bir araya gelerek anayasa değişikliği yaptı. Biz seçim kazanmak için bir araya gelen iki parti değiliz. 2008 yılında biz bir araya gelerek bir anayasa değişikliği yaptık.

"2013'TEN İTİBAREN BU YASAKLAR HAFİFLEDİ"

Bu anayasa teklifi referanduma gitme ihtiyacı duymadan TBMM'den geçti. Vesayet odakları daha dinamikti, hemen eylemler başladı. Bir araya gelerek eylemler yaptılar. Anayasa Mahkemesi'ne gittiler iptal davası açtılar.

Türkiye'de 2013'ten itibaren bu yasaklar fiilen hafiflemiştir. Biz kendi aramızda çok uzun yıllar tartıştık. Bir düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok aslında. Başı açık kadın açıklar için böyle bir şey yokken, başı kapalı kadınlar için neden olsun.

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