Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Mersin gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından çok konuşulacak bir iddia da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan gelmişti.Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti.

RESEN SORUŞTURMA AÇILDI

Siyasi gündemi bir anda değiştiren bu sözler hakkında birçok yorum yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu sabah bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR

Bugün Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde de siyasi cinayetler konusu vardı. Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' diye ama yok. Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den çok sert bir tepki gelmiş, açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır. CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

"ÜLKEMİZE ZARAR VERMEKTEN KAÇINMAYAN BİR ANLAYIŞ"

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."