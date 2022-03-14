Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı

14.03.2022 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı.

Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı

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Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Türkiye, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı - Son Dakika


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