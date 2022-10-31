Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, görevinden istifa etti - Son Dakika
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Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, görevinden istifa etti

31.10.2022 21:13

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimler de tepkilere katıldı.

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETTİM"

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti'deki Grup Başkan Vekilliği görevini bıraktığı açıkladı. Paylaşımında Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadarşahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti
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