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Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

14.01.2022 12:16

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başvurusunun YSK tarafından kabul edilip edilmeyeceği sorusunu, "Anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız." demişti.

Geçtiğimiz günlerde Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AK Parti iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez." ifadeleri ile yanıt vermişti.

"YSK'NIN 11 ÜYESİNİ KAMUOYUNA AFİŞE EDERİZ"

YSK'nın başvuruyu kabul etmesi ihtimalini de değerlendiren Özdağ, "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz…" demişti.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Vah vekil vah! Kör atın yanında olan ya huyundan ya suyundan kaparmış misali ortaya bir şey atıyorsan arkasını getireceksin. Varsa elinde sağlam delilin bunu yargıya götürmemekle suç işlediğinin farkında mısın?Yok boş boş konuşmak için yapıyorsan da çıkıp özür dileyeceksin. Seni millete hizmet için gönderdik oraya goy goy yapıp yakın ortağınız gibi suyu bulandırıp sonra balık avlamapeşinde koşasın diye değil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı, Selçuk Özdağ, Anayasa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! 'Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz' demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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