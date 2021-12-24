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Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi

24.12.2021 14:12
Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Zonguldak, Çaycuma ilçesinde alt yapı çalışmalarını yerinde incelerken devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu. Daha sonra AK Parti İl Teşkilatı'na geçen ve burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye'de çok ciddi muhalefet sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fiyat artışlarıyla ilgili, "Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette serbest piyasa koşulları içerisinde bunlar yapılacaktır. Yapılmayan yerlerde ticaret ve maliye bakanımızın uyarıları oldu. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli ölçüde düşüş olacağını gözlemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN MUHALEFET SKININTISI VAR

Zonguldak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaycuma ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demir, çalışmaları Ağustos'ta başlayan 560 dönüm alandan oluşan sanayi bölgesinde her biri yaklaşık 25 bin metreden oluşacak 17 sera yapılacağını söyledi. Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ardından AK Parti İl Teşkilatı'na geçti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye'de çok ciddi muhalefet sıkıntısı yaşandığını söyledi. Muhalefetin AK Parti'nin başarısızlığına ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başından gitmesine yönelik bir siyaset anlayışı içinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Her parti siyaset için var saygı var ama her partinin de mutlaka belli bir planı projesi olması lazım. Yani ben bugün muhalefetin yaptığını görüyorum da sürekli bir yalanın ipine sarılmak, sürekli yalan söyleyerek sürekli bizi kötüleyerek sürekli ülkenin kötülüğünü isteyerek yurt dışına bizi şikayet ederek siyasetlerini bir noktaya getirmek istiyorlar. Yapılması gereken tek şey, her parti iktidarda olsun muhalefette olsun vatandaşın ayağına gidecek, planını projesini anlatacak. Bizim eksiklerimiz varsa elbet eleştirecek ama çözüm önerilerini de ortaya koyması lazım. Maalesef bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet boşluğu var. Çok ciddi bir şekilde seviyesizlik var" dedi.

Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi

MUHALEFET SORUMLU DAVRANACAĞINA SORUNLU DAVRANIYOR

İki gün önce Antalya'da tohumculuk kongresinde olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle dedi: "Tüm veriler iyi. Türkiye tohumculukta ilk 10'a giren bir ülke ama muhalefete bakarsan Türkiye'yi yabancı tohum firmaları istila etmiş ve Türkiye'de tarım bitmiş gibi yapıyorlar. Birçok alanı böyle kirleterek ve sorumsuzca davranarak birçok konuda gençlerimizi mesela tarıma çekmekte zorlanıyoruz. Tarımda her şeyin daha iyiye gittiğini gösteriyor veriler. Çiftçilerin 2021 hasat yılında kar ettiğini gösteriyor ama buna rağmen muhalefet sorumlu davranacağına sorunlu davranıyor. Burada bırakın eleştirmek doğruları bükerek gerçekleri saptırarak 3 oy daha fazla alır mıyız hesabıyla Türkiye'nin gıda güvenliğiyle Türkiye'nin gıda öz güvenliğine oynamamak gerek. Aynı şekilde Türkiye'nin finansal istikrarıyla ilgili senaryoları hep birlikte gördük. Tayyip Erdoğan'a sus diyenler pazartesi akşamı doların düştüğünü görünce sus pus oldular. Dut yemiş bülbüle döndüler. Bütün sosyal medyada suratları çıktı. Türkiye'nin kötülüğü üzerinden siyaset yapmanın bir anlamı var mıdır? Ama bunların siyaseti bu kadar dar. Bunların beyinleri ve zihinleri bu kadar dar. Bunların çapsızlıkları bu kadar. Maalesef ülkenin kötüye gitmesinden medet umanlar işe bunların ayakları takılsın, yere düşsün, yerden kalkamasınlar da biz iktidara gelelim diyenler bu millet nasıl cevap verdiyse 2023'te ben inanıyorum ki bu millet öyle cevap verecek."

Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi

ERKEN SEÇİM HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Bakan Pakdemirli, döviz artışlarıyla siyaset yaparak ülkenin batmasını bekleyenlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Daha çok bekleyeceksiniz. Bu millet ferasetli bir millettir. Bu millet bazı problemler de olsa teraziyi her şeyi doğru koyar ve doğru şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin son 19 yılında her şeyde imzası ve çok büyük hizmetleri varken muhalefet nankörlük etmiştir. Bugüne kadar hiçbir şeye aferin dememiştir. Bugün muhalefetin şunu demesi lazım. Evet şu konularda iyi şeyler yapılmıştır ama şunlara da bakılması lazımdır. Maalesef böyle bir bakış açısı yok. Bu olmadığı için milletimiz her defasında sandıkta cevabını veriyor. Bizim yatırım ve istihdam odaklı bakış açımız var ekonomiye. Bunda da ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Yüksek faizin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah faiz konusunda enflasyon konusunda fiyat artışı konusunda da gereğini yapacağız. Bunlar yardımı her zaman yabancı kapılarda ararlar. Bunlar her zaman Türkiye'yi şikayet ederler. Bunların kafası maalesef mandacı bir kafa. İktidara muhalif olmak başka, ülkenin büyümesine ülkenin kötü olmasına muhalif olmak başka. Bunların kafası böyle. Döviz bunların son kozuydu, erken seçim hevesleri kursaklarında kaldı. Seçim 2023 Haziran'dadır."

Bakan Pakdemirli'den fiyat artışı ve muhalefet eleştirisi


FİYATLARIN DÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Bakan Pakdemirli fiyat artışlarıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevaplandırdı: "Konu Ticaret Bakanlığı'nın konusu ama hem onlar hem biz hem Hazine Bakanlığı denetimler yapıyor. Fiyatların artışlarıyla alakalı konuda dövizin artışını referans gösteren firmaların dövizin düşmesiyle aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetlerini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette serbest piyasa koşulları içerisinde bunlar yapılacaktır. Yapılmayan yerlerde ticaret ve maliye bakanımızın uyarıları oldu. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli ölçüde düşüş olacağını gözlemeyeceğimizi düşünüyorum."

Zonguldak

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Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Muhalefet, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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