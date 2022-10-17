Son dakika haber | Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı

17.10.2022 09:08
Son dakika haber | Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu, kazada hayatını kaybeden Yasin Çelik ve Enes Aydın'ın köylerindeki evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

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