İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu, kazada hayatını kaybeden Yasin Çelik ve Enes Aydın 'ın köylerindeki evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - BARTIN

Mustafa Sarıgül: 'TDP olarak böyle günlerde önce yaraları saran, acıları paylaşan bir partiyiz'

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber | Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

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