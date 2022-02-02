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Son dakika haber | CHP'li Kasap, şehir hastanelerinde sürekli garanti olduğunu savundu - Son Dakika

Son dakika haber | CHP'li Kasap, şehir hastanelerinde sürekli garanti olduğunu savundu

02.02.2022 11:12
Son dakika haber | CHP'li Kasap, şehir hastanelerinde sürekli garanti olduğunu savundu

Son dakika gelişmesine göre CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şehir hastanelerine ilişkin "'Garanti yok' dedikleri şeyde sürekli olarak her aşamada garanti var." dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şehir hastanelerine ilişkin "'Garanti yok' dedikleri şeyde sürekli olarak her aşamada garanti var." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanelerinde sayı ve ödeme garantisi olmadığına ilişkin açıklamaları olduğunu anımsattı. Hiçbir şeyin gizli kalmadığını ifade eden Kasap, bir Çin bankasının web sayfasında yer alan bazı bilgileri ve metinleri gösterdi. Kasap, "Sayın Sağlık Bakanı, 'Devletin hiçbir yükümlülüğü, garantörlüğü yoktur.' diyor ama maalesef burada var. 'Sağlık Bakanlığı garantilidir.' diyor." dedi.

Çin bankasının web sayfasında şehir hastanelerine ilişkin yer alan metinleri de gösteren Kasap, "Burada en önemli maddelerden birisi, 25 yıl boyunca kanun değişikliğinden muaf. Yani bu uluslararası şirketlerin başlangıçtaki imzalamış olduğu kanun ve yönetmelikler bunlar için değiştirilemiyor. 25 yıl taahhüt altındasınız. Ayrıca uyuşmazlık çözümü için Türkiye'deki yargı değil uluslararası tahkim, İngiltere ve İsviçre hukuku uygulanacak." diye konuştu.

Kasap, hastaneye yatan hastalara polikliniklerde yapılan testlerin yüzde 70'inin de garanti altında olduğunu savunarak "MR, tomografi, doluluk oranı, ameliyatlar hepsi garanti altında. 'Garanti yok' dedikleri şeyde sürekli olarak her aşamada garanti var." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | CHP'li Kasap, şehir hastanelerinde sürekli garanti olduğunu savundu - Son Dakika


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