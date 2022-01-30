Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde son 20 yılın en kritik kavşağı var. 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. Ülkemizin kazanımlarını koruması, milletimizin geleceğine güvenle istikbale huzur içerisinde yürümesi sizlerin vereceği mücadeleye bağlıdır. Muhalefetin çapsızlığı, beceriksizliği artık sıradan hale gelen fiyaskoları bizi asla rehavete sürüklememelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, son 19 yılda Trabzon'a toplam 45 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyledi.

Trabzon'da 3 bin yeni derslik ve 9 bin 212 kişilik yüksek öğrenim yurt binaları hizmete açtıklarını, ikinci devlet üniversitesini faaliyete geçirdiklerini bildiren Erdoğan, şehirdeki hizmetlere dair şu bilgileri verdi:

"41 bin seyirci kapasiteli stadyumu, gençlik merkezlerini, spor salonlarının yüzme havuzu, tenis kortları gibi birçok farklı branşta toplam 90 spor tesisini hizmete sunduk. Sosyal yardımlarda son 19 yılda Trabzon'a toplam 2,6 milyar lira tutarında ödenek aktardık. Toplam 1168 yataklı 15 hastanenin olduğu 54 sağlık tesisi yaptık. Of ve Tonya devlet hastaneleri ile 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin yapımları sürüyor. Bu üç hastanemizin tamamlanmasıyla Trabzon'un hastane yatak sayısı 1050 ilaveyle toplam 2 bin 218 yatak kapasitesine ulaşacak. Bunların yanı sıra Trabzon için 10 sağlık tesisi projemiz daha bulunuyor. Trabzon'da TOKİ eliyle 7 bin 991 konut ile 90 sosyal donatı alanını tamamlayıp hizmete açtık. Toplam 863 konut, 115 dükkan ve iş yerinin yapımına devam ediyoruz. Şehrimizde dört millet bahçesi projemiz var. Akçaabat ve Vakfıkebir millet bahçemiz ile Avni Aker eski stat yerinde yaptığımız millet bahçemizin birinci etabını sizlerin hizmetine sunduk. Avni Aker Millet Bahçemizin ikinci etabının ve Çarşıbaşı Millet Bahçemizin proje çalışmalarına devam ediyoruz."

"Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz"

Trabzonlular ve Trabzonspor arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi buradan bir müjdemizi sizinle paylaşmak istiyorum; Trabzon'umuzun, Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu, zaferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız millet bahçesinin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor'umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, dört boyutlu salonu ve hatıra, hediyelik eşya mağazaları olacak. Yine Trabzonspor'un tarihi başarıları dört boyutlu olarak şehrimize gelen misafirlere gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor'umuz açısından bir vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Uzungöl ve Ayder'in sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli sembolleri arasında olduğunu, bu nedenle her iki yeri de korumaya aldıklarını anlatan Erdoğan, "Uzungöl Özel Çevre Koruma Projemizin ilk etabını 100 milyon liralık yatırımla tamamladık. Bu güzel gölümüzü besleyen dereleri sürekli izliyor, herhangi bir azalmaya ve kirlenmeye izin vermiyoruz. Yaptığımız meydan düzenlemesiyle Uzungöl'ün cazibesini artırdık. Yaylalarımızla ilgili koruma, güzelleştirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyoruz." dedi.

"Zigana Tüneli'ni bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a 2002 yılına kadar 73 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, bunu toplamda 267 kilometreye çıkarttıklarını belirterek, Trabzon'da yapımı devam eden ve yıl sonuna kadar tamamlanacak yol çalışmalarını anlattı.

Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarında 24 saat vardiya esasıyla çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirileceğini bildirdi.

Sürmene, Of, Vakfıkebir ve Arsin ilçelerine yeni balıkçı barınakları yaptıklarını, Trabzon Yat Limanı'nı inşa ettiklerini, Trabzon Limanı'nı onardıklarını, Beşikdüzü'ndeki sahil taksimatında sona geldiklerini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 19 yılda tamamladığımız tesisler ve Atasu Barajı ile Trabzon'a yıllık 60 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. İnşaat çalışmalarına devam ettiğimiz içme suyu arıtma tesisi ve 91 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu sağlamış olacağız. Trabzon'da toplam 109 adet taşkın koruma tesisi yaptık, 14 adedinin yapımı devam ediyor. Trabzonlu çiftçilerimize toplam 2,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide şehrimize bir yeni organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir teknopark ve iki AR-GE merkezi kurduk. Trabzonlu işverenlere 2,2 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Trabzon ve 11 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. Seneye Tonya ve Çarşıbaşı'na, Düzköy ve Şalpazarı'na ise birkaç yıla kadar doğa gaz arzı sağlıyoruz.

Özetin özeti diyebileceğimiz tüm bu devasa yatırımları CHP'ye, CHP'nin sabotajlarına, yalanlarına, CHP'nin engelleme çabalarına rağmen yaptık. Son 19 yılda neyi başardıysak milletimizle gönül gönüle vererek başardık. Siz bizi desteklediniz, siz bize dua ettiniz, siz bize sahip çıktınız biz de zorluklara aldırmadan sizlere hep aşkla sevda ile hizmet ettik. Şimdi önümüzde son 20 yılın en kritik kavşağı var. 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. Ülkemizin kazanımlarını koruması, milletimizin geleceğine güvenle istikbale huzur içerisinde yürümesi sizlerin vereceği mücadeleye bağlıdır. Muhalefetin çapsızlığı, beceriksizliği artık sıradan hale gelen fiyaskoları bizi asla rehavete sürüklememelidir. Biz buralara başkalarıyla rekabet ederek değil, hep kendimizle yarışarak, kendi rekorlarımızı kırarak geldik. Bundan sonra da aynen bu rekorları yenileyeceğinize inanıyorum."

(Bitti)