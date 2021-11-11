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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1)

11.11.2021 15:44
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." dedi.

Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım vesilesiyle icra edilen programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu anlamlı günde fidan dikme heyecanını paylaşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.

Ülkenin dört bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak için ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlar ile törene katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, tüm şehirlerde her yaştan vatandaşın burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurduğunu bildirdi.

"Kültürümüz, canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler"

İklim krizinin gündemde giderek daha çok yer edindiği bir dönemde fidan dikerek "geleceğe bir nefes bırakan" herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan, insanın da dostudur, tüm canlıların da dostudur. Bunun için 11 Kasım tarihini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum. Şayet biz dünyamıza sırt çevirir, onun dengelerine saygı göstermezsek dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız."

"Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir"

İnsanoğlunun bilhassa son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırmasının, tabiatın dengesini hiçe sayan adımlar atmasının artık sürdürülemez boyuta geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki orman alanları diğer tarafta yaşanan sel baskınları öteki tarafta süren kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz ama felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların önüne geçilmesi konusunda üzerimize düşenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir. Uluslararası platformlarda yükselttiğimiz her ses de mücadelemizin remzidir."

Türkiye'nin haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu olan 2053 vizyonunun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik." diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması'nın 5. maddesinin ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçladığına işaret eden Erdoğan, "Orman varlığımızın artırılması hususunda dün olduğu gibi bugün de yarın da daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katına ulaşarak 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik." dedi.

"Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada"

Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine aynı rapora göre yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ayrıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk. Mesire yerlerinin sayısını 92'den 1663'e yükselttik. İnsanlarımızın tabiata olan ilgisinin artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı haline gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 32'den 45'e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz."

Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tona kadar düşürdüklerini bildirdi.

Erdoğan, "Yani artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Orman köylümüzün gelirini ve refahını artırmak için de önemli destekler veriyor çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda orman köylerinde yaşayan 252 bin aileye 4 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. OR-KÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar orman işçiliğinin karşılığı olarak 22,3 milyar lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik"

Ülke ormanlarının yüzde 54'ünün yangınlara karşı hassas alanlardan oluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması da giderek güçleşiyor. İşte tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımız, kahraman mensupları, desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bu yangınlara karşı cansiperane bir mücadele yürüttük. Bu vesileyle verdikleri mücadele için genel müdüründen işçisine kadar orman teşkilatımızın tüm personeline milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız yangın afeti sırasında ülkemize hava ve uzman personel desteği sağlayan tüm ülkelere de buradan tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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