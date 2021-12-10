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Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a "bedava elektrik" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a "bedava elektrik" çağrısı Açıklaması

10.12.2021 16:04
Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a "bedava elektrik" çağrısı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin en azından elektrik idaresindeki mazeretlere sığınmadan, bu çiftçi kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için Zeydan Karalar'a çağrıda bulunuyoruz" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin en azından elektrik idaresindeki mazeretlere sığınmadan, bu çiftçi kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için Zeydan Karalar'a çağrıda bulunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadedettiğini anımsatarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan bu vaadi hayata geçirmesini istedi.

Ay, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedarik zincirinin bozulmasıyla tüm dünyada ekonomik dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

Ekonomik dalgalanmalara rağmen hükümetin kamu yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Ay, Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da zor durumdaki çiftçi ve üreticilere gereken desteğin verilmesi için çaba gösterildiğini anlattı.

Ay, çiftçilere yönelik desteklerden bahsederek, "AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar aziz millete hizmet etmek için gece gündüz var gücüyle mücadele etmektedir. Hepinizin de bildiği gibi bir konunun, işin, eylemin kendine has, usul, metot ve göstergeleri vardır. Siyasetçiler elbette seçim vaatlerinde bulunma haklarına sahiptir ancak bu vaatleri yalanla, dolanla bulunmaları ahlaki olarak mümkün olmadığı gibi siyaseten de uygun düşmeyecektir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadettiğini anımsatan Ay, şöyle konuştu:

"Biz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü çağrısına Zeydan Karalar'ın kulak vermesini istiyoruz. Şanlıurfa'da şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetim değil ancak Adana'mızda en son yapılan yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan Zeydan Karalar tarafından kazanılmış ve halen CHP yönetimi tarafından yönetilen bir il. Biz hemen ve derhal Zeydan Karalar'a açık çağrıda bulunuyoruz. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıya kulak vermesini istiyoruz çünkü Adana'mız tarımın başkenti."

"Kılıçdaroğlu gaf yaptığını söylüyorsa bunu da kabul ediyoruz"

Mehmet Ay, kentte kayıtlı çiftçi sayısının yaklaşık 35 bin, hayvancılık yapanların sayısının da yaklaşık 35 bin olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gaf yaptığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik idarelerinin büyükşehir belediye başkanlıklarında olmadığını söylüyorsa biz bunu da kabul ediyoruz. Elektrik idaresi büyükşehir belediyesinin uhdesinde olmayabilir, Genel Başkan bir gaf yapmış olabilir. Sayın Genel Başkan bu gaflarını ilk defa yapmıyor. Türk toplumu da siyasetle ilgili herkes de bu gaflara alışmıştır. O zaman Adana Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) en azından elektrik idaresindeki mazeretlere sığınmadan, en azından bu çiftçi kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için Zeydan Karalar'a çağrıda bulunuyoruz. Eğer yok, Zeydan Karalar kendi genel başkanının 'Bedava elektrik vereceğim' sözünü yabana atıp bunu hayata geçirmeyecekse o zaman ASKİ'yle ilgili çağrımıza da bir cevap vermesini istiyoruz. Su çağrımıza da cevap vermeyeceklerse eğer tüm bu yalanlarını, dolanlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz siyasetçiler olarak CHP Genel Başkanı'nın ve idarecilerinin söz verip de sözlerini tutmadıklarını çok iyi biliyoruz."

Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a bedava elektrik çağrısı Açıklaması
Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a bedava elektrik çağrısı Açıklaması
Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a bedava elektrik çağrısı Açıklaması
Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a bedava elektrik çağrısı Açıklaması
Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a bedava elektrik çağrısı Açıklaması

Zeydan Karalar, AK Parti, Çiftçi, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a 'bedava elektrik' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a "bedava elektrik" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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