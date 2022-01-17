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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

17.01.2022 21:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'da Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi, etkin iş birliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Balkanlar'da Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi, etkin iş birliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına bugün gönülleri böylesi güzel bir vesileyle buluşturan Allah'a hamdederek başlayan Erdoğan, alanı dolduranlara gösterdikleri sabır, muhabbet ve ahde vefa için teşekkür etti.

Erdoğan, "Biliyorum ki Üsküp'ten geldiniz, biliyorum ki İşkodra'dan geldiniz, saatlerce burada beklediniz ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Kosova'dan gelen kardeşlerim var, onlara da kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremzedeler için inşa edilen 522 konutun bugün tesliminden milleti adına iftihar duyduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisinde sizlerin temsilcilerine hitap etme imkanı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camimizin TİKA tarafından yapılan restorasyonu sonrasında yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Evladı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz hamdolsun bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor. Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar'da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimarisi bakımından da Osmanlı dönemi usullerini günümüze taşıyan en güzide eserler arasında yer alıyor. Gündüzleri Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz inşallah bundan sonra geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır."

"TİKA marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik"

Türkiye olarak kültürel mirasa ait eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluk'un kalkınmasına da destek olmaya önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Bu kapsamda TİKA marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Fevkalade bir durum olmaması halinde inşallah ramazana kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi, etkin iş birliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserlerimizi bir an önce hayata geçirmenin kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ethem Bey Camisi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, restorasyon sürecine verdikleri destek için Başbakan Rama'nın şahsında Arnavutluk bakanlarına şükranlarını sundu.

Erdoğan, "Bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın." dedi.

-Notlar

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuşmalardan önce TİKA tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Ellerinde Türk ve Arnavutluk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Rama ile beraberindekiler daha sonra Ethem Bey Camisi'ne girerek, incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, TİKA, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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