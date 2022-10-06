Son dakika haberi | HDP'li Paylan: "Azerbaycan ve Ermenistan, savaşarak beraberce kaybediyorlar"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, savaşarak beraberce kaybettiğini belirterek, "İki halkın birbirlerine kıymasına 'dur' demenin zamanıdır. Bu konuda ülkem, Sayın Erdoğan, Meclis, Ermenistan milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri sorumluluk almak zorundadır." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türk, Azeri ve Ermeni halklarının yüzlerce yıl birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında tarihi bir buluşma gerçekleşeceğini dile getiren Paylan, şunları kaydetti:

"Bu tarihi buluşmanın bölgesel barışa hizmet etmesini umut ediyorum. 35 yıl öncesine kadar Azeriler ve Ermeniler bir arada yaşıyorlardı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla savaşa düştüler ve iki ülke halkı birbirlerine kıydı. Her iki ülke de savaşarak beraberce kaybediyorlar. İki halkın birbirlerine kıymasına 'dur' demenin zamanıdır. Bu konuda ülkem, Sayın Erdoğan, Meclis, Ermenistan milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri sorumluluk almak zorundadır. Bu açıdan herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Böyle tarihi bir günde büyük bir heyecan yaşıyorum."

Çatışmaların Rusya ve diğer emperyalist ülkelerin bölgede hegemonya kurmasına neden olduğuna işaret eden Paylan, Türkiye ve Ermenistan sınırının açılmasıyla sorunların daha rahat çözülebileceğini söyledi.