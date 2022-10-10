Son dakika haberleri | İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü

10.10.2022 20:08
Son dakika haberleri | İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus füze saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteklerini güçlendireceklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus füze saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteklerini güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Cleverly, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Rusya'nın sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirten Cleverly, "(Saldırılar) Bu, Putin'in zayıflığının bir göstergesidir, gücünün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Cleverly, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik maddi ve manevi desteğini güçlendireceğini belirtti.

Kuleba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede "Ukrayna'nın hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu ve Rusya'nın bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini" dile getirdiğini aktardı.

Dmitro Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin, Nazi hava saldırısına dayandığı gibi, Ukrayna da Rusya'nın hava saldırısına dayanacak. Hiçbir şey bizi parçalayamaz."

İrlanda Başbakanı Michael Martin de Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı.

Martin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu, kasıtlı terör eylemleri, savaş suçundan başka bir şey değil. Uluslararası hukukun bu açık ihlallerinden Rusya'yı sorumlu tutmak için her türlü çabayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı yetkililer, bu sabah gerçekleşen Rus hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirmiş, Ukrayna Devlet Acil Servisi, bombardımanda 64 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, füzelerden 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Rusya'nın füze saldırıları, 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından gerçekleşti.

Putin, Ukrayna istihbaratını, Kerç Köprüsü'ne "terörist saldırı" gerçekleştirmekle suçlarken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü - Son Dakika

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