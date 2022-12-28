Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası için 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Kararda İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı. KARAR 15 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. "HAKARET SUÇU BASIN ÖNÜNDE İŞLENDİ" Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi. KARAR İSTİNAF'A TAŞINIYOR Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.

NE OLMUŞTU? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına eklemişti. Bu gelişmenin ardından muhalefet liderleri karara tepki göstermişti. Kararın açıklandığı gün İmamoğlu vatandaşları Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de kendisine eşlik etmişti. Ertesi gün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masa liderleri Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitingi yapmıştı. Kılıçdaroğlu ertesi hafta İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısına davet etmiş ve burada "İmamoğlu'nu yedirmeyiz" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var

CHP, 'İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı' iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var?