Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi

28.12.2022 15:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası için 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Kararda İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.

KARAR 15 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

"HAKARET SUÇU BASIN ÖNÜNDE İŞLENDİ"

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINIYOR

Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına eklemişti. Bu gelişmenin ardından muhalefet liderleri karara tepki göstermişti. Kararın açıklandığı gün İmamoğlu vatandaşları Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de kendisine eşlik etmişti. Ertesi gün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masa liderleri Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitingi yapmıştı. Kılıçdaroğlu ertesi hafta İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısına davet etmiş ve burada "İmamoğlu'nu yedirmeyiz" demişti.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var CHP, 'İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı' iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var? CHP, 'İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı' iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi
15:03 Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Manchester United tribünlerinde şok tezahürat! İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler" şeklinde yorumlandı
15:00 Davutoğlu'nun "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine MHP'den ilk tepki geldi
14:47 8 yıl önce komaya giren Kenan Işık ile ilgili güzel haberi eşi verdi
14:39 Yayında sunucuya "Duyunca şaşırma" diyen belediye başkanı, Erdoğan'ın oy oranı için rakam verdi
14:26 Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu
14:19 Forvet ve stoper transferi bekleyenler Jesus'un yeni isteğine çok şaşıracak!
14:09 Araları kötü olan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga, canlı yayında yüzleşti! Arto'dan Serengil'e, "Leş gibi hareketlerin var" sözleri geldi
13:39 Otelinde kavga başlayınca koşarak gelip kurşun yağdırdı! Yaşananlar saniye saniye kamerada
13:20 Kocaeli'de 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 15:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement