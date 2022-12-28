İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.
Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına eklemişti. Bu gelişmenin ardından muhalefet liderleri karara tepki göstermişti. Kararın açıklandığı gün İmamoğlu vatandaşları Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de kendisine eşlik etmişti. Ertesi gün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masa liderleri Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitingi yapmıştı. Kılıçdaroğlu ertesi hafta İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısına davet etmiş ve burada "İmamoğlu'nu yedirmeyiz" demişti.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi - Son Dakika