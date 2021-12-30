Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdi. CHP liderinin bakanlık kapısındaki bekleyişi sürüyor.

Binlerce öğretmen adayının Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatlarda elenmesi, liyakat esasından uzak bir şekilde yürütülen sistemi bir kez daha tartışmaya açtı. Bu kişilerin tepkisi ülke gündeme oturdu.

BUGÜN 13.00'DA, DEMİŞTİ

Gelişmenin ardından harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece yaptığı açıklamada, konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu bugün beraberindeki heyetle bakanlığa gitti. Ancak burada da, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) yaşananların benzeri meydana geldi. Ana muhalefet partisi liderinin talebi 'geri çevrildi.'

BAKAN GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti öncesi bakanlığın kapısına kilit vurulduğu görüldü.

BAKANLIĞIN ÖNÜNDE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısının önünde açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, birinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, torpil oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur.

Dün, bir feryadı dile getirdik. KPSS'de 80 90 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Bu memlekete yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır.

Düne kadar mülakatlarda artı 3 eksi 3 arasında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var.

Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız, Bakanlık binasında oturanların yatacak yeri yoktur. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Bu tabloya izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün arkadaşlara hukuki destek vereceğim. Haksızlık yapanlar görecekler nasıl hesaplaşacağımızı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Sarayın talimatıyla iş yapanları muhatap almam. Benim işim onlarla hesaplaşmaktır."

HUKUKİ DESTEK SÖZÜ

KPSS'de yüksek not aldığı halde mülakatta düşük puan alarak tercih yayma hakkını kaybeden öğrencilerin ve onların ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün anne babalara sesleniyorum, onlar adına konuşuyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gitti, Danıştay bunları tescilledi. Öğretmene haksızlık yapamazsınız, böyle bir tabloya izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığını söyleyen herkese hukuki desteği vereceğiz" diye konuştu.