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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir - Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir

10.02.2022 17:00
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir

Son dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün akşam elektrik faturasına gelen zamlar geri alınmadan faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, "Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Parti'den sert açıklamalar geldi.

"TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR"

CHP liderinin fatura çıkışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır." dedi.

"BU MEYDAN OKUMAYA GÖZ YUMULAMAZ"

Bahçeli açıklamalarının devamında "Kandil" göndermesi yaparak şöyle söyledi: "Dün akşam yine kameranın karşısına geçip "elektrik faturasını ödemeyeceğini" ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. aturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm."

"HER TEŞKİLATIMIZ KILIÇDAROĞLU'NA BİRER KANDİL GÖNDERSİN"

MHP liderinin paylaşımları şu ifadelerle sürdü: "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur."

Son Dakika! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası restine yanıt: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
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Son Dakika Politika Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir - Son Dakika
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