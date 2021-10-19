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Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

19.10.2021 07:31

Son dakika edinilen bilgilere göre, Osman Kavala için "Derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapan ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, yazılı olarak yaptığı ve sosyal medyadan da yayımladığı açıklamasında dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"HUKUK DEVLETİ VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİ GÖLGELEMEKTEDİR"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Son Dakika: Osman Kavala için 'Serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

"DAVA ADİL VE HIZLI BİÇİMDE SONUÇLANDIRILMALI"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçilikleri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilerin, bugün sabah Bakanlık'ta olmaları bekleniyor.

Son Dakika: Osman Kavala hakkında Serbest bırakılsın çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
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SON DAKİKA: Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika
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