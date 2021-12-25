Üye Girişi
Son dakika politika: Doç. Dr. Gökten: "Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte" - Son Dakika

Son dakika politika: Doç. Dr. Gökten: "Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte"

25.12.2021 13:24
Son dakika politika: Doç. Dr. Gökten: "Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte"

Son dakika haber: Akademisyen Doç. Dr. Kerem Gökten, yayınladığı yazısında, "Çin, özellikle son 10 yılda teknoloji basamaklarını tırmanmış, artan iktisadi-politik gücü ölçüsünde uluslararası sistemde daha fazla söz hakkı talep etmeye başlamıştır.

Akademisyen Doç. Dr. Kerem Gökten, yayınladığı yazısında, "Çin, özellikle son 10 yılda teknoloji basamaklarını tırmanmış, artan iktisadi-politik gücü ölçüsünde uluslararası sistemde daha fazla söz hakkı talep etmeye başlamıştır. Çin, güç dengelerinin sürekli olarak kendi lehine değişmesine karşın liberal uluslararası sistemi ve dayandığı kurumları ortadan kaldırmaya yönelik bir siyaset izlememektedir. Bunun yerine tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte, Yeni Kalkınma Bankası, İpek Yolu Fonu, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası gibi kurumsal yeniliklere öncülük etmektedir" dedi.

Akademisyen Doç. Dr. Kerem Gökten, yayınladığı "Çin ve Küresel Yönetişim Krizi" başlıklı yazısında, "Batı dünyasında Soğuk Savaş'ın ilk yıllarına hakim olan coşku 2008 küresel finansal krizini 'Büyük Durgunluk' sürecinde yerini tedirginliğe bırakmış gözüküyor. 'Kapitalizmin nihai zaferi' ve 'tek kutuplu dünya' söylem ikilisi üzerine kurulan ideolojik ve kurumsal yapılar, önemli meydan okumalarla karşı karşıyalar. 'Kapitalizm sonrası bir dünya' tartışmaların olgunlaşması gerektiği muhakkak, neoliberal küresel sistem yerine yeni bir kapitalist model inşası kısa ve orta dönemde daha mümkün gözükmekte. Kapitalizmin bir mutasyon geçirip geçirmeyeceği tartışması yeterince alevlenmedi, ancak tek kutupluluk sonrası için bunu söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı. Gökten yazısında, "1945 sonrası oluşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) önderliğindeki liberal uluslararası düzenin kurumsal yapısı, küresel sorunlara çözüm üretmenin ve değişen güç dengelerini yansıtmanın her geçen gün daha da uzağına düşüyor. Kapitalist metropoller karşısındaki göreli konumlarını güçlendiren gelişmekte olan ülkelerin yeni bir küresel yönetişim talebiyle ortaya çıktıkları, çok kutupluluğa doğru evrilmekle birlikte önemli belirsizlikler içeren bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte"

Gökten, "Bilindiği üzere Çin küresel ekonomi içinde ağırlığını arttıran söz konusu ülkeler arasında başı çekmektedir. 1978 sonrasında başlayan reform ve dışa açıklık süreci boyunca yüksek oranlı ve kesintisiz bir büyüme performansı gösteren Çin, özellikle son 10 yılda teknoloji basamaklarını tırmanmış, artan iktisadi-politik gücü ölçüsünde uluslararası sistemde daha fazla söz hakkı talep etmeye başlamıştır. Çin, güç dengelerinin sürekli olarak kendi lehine değişmesine karşın liberal uluslararası sistemi ve dayandığı kurumları ortadan kaldırmaya yönelik bir siyaset izlememektedir. Bunun yerine, tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte, Yeni Kalkınma Bankası, İpek Yolu Fonu, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası gibi kurumsal yeniliklere öncülük etmektedir. Ticaret savaşları ve onunla adeta iç içe geçen Covid-19 pandemisinin de gösterdiği üzere Çin, içine düştüğü birtakım gerginliklere karşın uluslararası sistemin sorumlu bir ortağı gibi davranmıştır. Trump dönemine damga vuran korumacı eğilimlere karşı duran Çin'in, sistemi tehdit etmek bir yana onu kurucularına karşı savunduğu bile ileri sürülebilir. İhracata ve yabancı sermaye yatırımlarına bağımlı iktisadi modeli değiştirme, küresel ekonomiye yüksek katma değerli ürünlerle eklemlenme çabasında olan Çin, birçok düşünür tarafından çevrelenmesi gereken bir güç olarak görülmektedir. Çin'i revizyonist bir ülke olarak kodlayan bu analizlere karşın ülkenin çok taraflılıktan, ortak gelişmeden ve farklı çıkarların uzlaştırılması konusunda daha duyarlı bir küresel yönetişimden yana olduğu görülmektedir. Yeni bir denge arayışından geçilen bu dönemde sistem reformunun önünü tıkamaya yönelik her girişimin, başta iklim krizi olmak üzere küresel sorunları derinleştirici kamplaşmaları beraberinde getireceği ve çatışma riskini arttıracağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"Batı tarzı dış müdahaleye karşı bölge ülkeleri ile sıcak ilişkiler geliştirmeye, karşılıklı güven sorunlarını gidermeye çalışmaktadır"

Doç. Dr. Adıbelli, "Çin içinde bulunduğumuz dönemde yalnızca küresel yönetişimin iyileştirilmesi konusuna odaklanmamaktadır. Kuşak ve Yol girişimine önderlik etmekte, başta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) olmak üzere bölgesel kuruluşlar ile olan ilişkilerini derinleştirmeye çalışmaktadır. Devasa bir altyapı kalkınmacılığı girişimi olan Kuşak ve Yol, ortak kalkınma ve ortak katılım ilkelerine uygun olarak hem geri kalmış Asya ülkeleri hem de Çin sermayesi için yepyeni yatırım fırsatları oluşturmaktadır. ASEAN ile ilişkiler ise iki açıdan önem taşımaktadır. Başta Güney Çin Denizi olmak üzere bölgesel uzlaşmazlıklara bölge dışı güçlerin taraf olmasının önünü almaya yönelik bir siyaset izlenmekte, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde geliştirdiği güçlü müttefiklik ilişkilerinin karşısında çok taraflılığa dayalı, karşılıklı etkileşime vurgu yapan bir bölgesel iktisadi-politik iklim oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada Çin, bir yandan bölgesel çıkarlarını koruyacağı konusunda kararlılık gösterirken, öbür yandan bölgesel kalkınmayı ve iktisadi toparlanmayı zora sokacak korumacılığa ve Batı tarzı dış müdahaleye karşı bölge ülkeleri ile sıcak ilişkiler geliştirmeye, karşılıklı güven sorunlarını gidermeye çalışmaktadır. Bu konuda gözlemlenen amaç çatışması ve ABD'nin Trump sonrasında Asya-Pasifik'te restore etmeye çalıştığı ittifak ilişkileri, Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliği için önümüzdeki on yılın önemli bir meydan okumasıdır.

"Çin'in kurumsal uyum sürecinde göstereceği performans, büyüme temposunun ve gelişme stratejisinin devamlılığı açısından kritik önemdedir"

"ÇKP rejimi, uluslararası sistemin nereye evrileceğine yönelik belirsizlikler ve kendisine yönelen meydan okumalar karşısında iç politikada ve parti içinde de bir dizi önlem almaktadır" diyen Gökten, "Küresel ekonomi ile bütünleşme sürecinde büyük yol alan Çin'in kurumsal uyum sürecinde göstereceği performans, büyüme temposunun ve gelişme stratejisinin devamlılığı açısından kritik önemdedir. ÇKP Merkez Komitesi'nin aralık ayı başında gerçekleştirdiği oturumda Parti işleyişinde reform, daha etkin bir iç denetim ve yolsuzlukla mücadele doğrultusunda bir kararlılık sergilenmiştir. Bu alanlarda alınacak mesafe ve kural temelli bir yönetişim, ülkenin uzun vadeli gelişme temposunu ve halkın refahını olumsuz etkileyecek bir kurumsal atalet ve sürüklenmenin önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi.

Gökten, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ülkenin siyasal kurumlarının işleyişine yönelik reform çabalarının yanında iktisadi kurumlarının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar devam edeceğe benzemektedir. 'Çifte dolaşım' stratejisi, yatırım ve dış talep odaklı iktisadi modelden iç tüketim odaklı iktisadi modele geçişteki kritik önemini korumaktadır. İç talep odaklı bir büyüme modelinin inşasında yerel yönetimlerin ve hane halkının borçluluğunun kontrol altında tutulması önemlidir. Gayrimenkul piyasasında baş gösteren, ticari amaçlarla konut edinme yolundaki güçlü eğilimi kırmaya yönelik kurumsal düzenlemeler yapılması gündemde olacaktır. Çin'in küresel değer zincirleri içindeki pozisyonunu koruması açısından pandemi süresince gündemde kalacağa benzeyen tedarik güçlükleri ile mücadele edilmesi, sisteme esneklik kazandırılması hedeflenmektedir. Xi Jinping yönetiminin, Çin'in dünya pazarlarına erişme konusunda yaşadığı güçlükleri aşması, erken kapitalist ülkelerden yükselen korumacı seslerin etkisini azalması serbest ticareti destekleyen söylemlerinin fikri mülkiyet hakları alanında atılacak adımlarla desteklenmesi her geçen gün önem kazanmaktadır." - PEKİN

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Doç. Dr. Gökten: 'Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte' - Son Dakika


Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
13:08 Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı
13:07 Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 13:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Doç. Dr. Gökten: "Çin tümüyle Batılı normlarca biçimlendirilmemiş yeni bir küresel yönetişim sistemi talep etmekte" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement