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Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

06.01.2022 17:18

Son dakika: Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamdan sonra çıkan olaylarla ilgili Türkiye'den ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet olaylar büyüyünce istifasını sundu. Ancak bu durum da sokaktaki eylemleri durdurmaya yetmedi. OHAL ilan edilen ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Bu gelişmelerden sonra Türkiye'den Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili ilk mesaj geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

"KAZAKİSTAN'IN NORMALE DÖNMESİ TÜRKİYE'Yİ SEVİNDİRECEKTİR"

Olayların kısa sürede son bulmasını temenni ettiklerini belirten Çelik, "Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
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DOST Partisi, Kazakistan, Akaryakıt, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız - Son Dakika


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