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Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı

30.12.2021 20:45
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin konuşarak "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi.

"OCAK AYI İÇİNDE OLMASI BEKLENİYOR"

İki ülkenin temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti. Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor. İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar. Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetiminin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada" ifadelerini kullandı.

"ÖN ŞART YOK"

Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur.' diye konuştu.

İLK TOPLANTI MOSKOVA'DA OLACAK

Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin ilk toplantının Moskova'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

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