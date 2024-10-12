Son seçim anketinde CHP\'den AK Parti\'ye görülmemiş fark

Politika

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Bu gece büyük bir zam daha gelecek

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zamanında yapılacak" diyerek tartışmalara kapıyı kapatsa da muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürüyor. Hal böyleyken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

CHP 11 PUAN FARK ATTI

Anket sonuçlarına göre; yüzde 36.6'lık kesimin tercih ettiği CHP'nin oy oranı AK Parti'den 11 puan daha yüksek çıkarken, AKP ve MHP'nin toplam oy oranı da CHP'nin gerisinde kaldı.

SONAR'IN ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR ŞÖYLE;