Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

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Erken seçim tartışmaları devam ederken SONAR Araştırma'nın anketinde CHP yüzde 36.6 ile birinci parti olurken AK Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı yüzde 25.1'de kaldı. Anket sonuçlarına göre, dört parti de yüzde 7'lik seçim barajını aşıyor.

12.10.2024 12:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zamanında yapılacak" diyerek tartışmalara kapıyı kapatsa da muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürüyor. Hal böyleyken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

CHP 11 PUAN FARK ATTI

Anket sonuçlarına göre; yüzde 36.6'lık kesimin tercih ettiği CHP'nin oy oranı AK Parti'den 11 puan daha yüksek çıkarken, AKP ve MHP'nin toplam oy oranı da CHP'nin gerisinde kaldı.

SONAR'IN ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
Son seçim anketinde CHP\'den AK Parti\'ye görülmemiş fark

AK Parti, Politika, Güncel, Sonar, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Mustafa Çakır:
    Bu Mhp barajı aşıyorsa bu halka yazıklar olsun. 123 89 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yalan bence bu kadar fark olmaz 71 94 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    ulan birilerini yükseltmek için yapıyorsunuz kaç para aldınız zafer partisi 5.7 hayatta alamaz çok atmışsınız yuh yani. 62 37 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Allahım sen konuyu biliyorsun… 73 12 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    bence bunların hepsi manipulasyon hiçte oyle birşey olmayacak hepimiz birlikte gorecegiz planlı birşekikde yapılıyor erken seçim için chp ye gaz veriliyor 37 41 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Ben sadece insanlara bakarım. İşçi, emekli,memur,Çıftçi kesimi geçinmekte aşırı derecede zorlanıyor. Kime sorsam borcu olmayan yok. Ocak ayında kiram %50 civarı artacak maaşım ise %10 civarı artacak bu nasıl düzen biri anlatsın. 54 6 Yanıtla
  • Şenol Bilgin:
    Hiç inandırıcı değil şımarın son seçim anketi tahminine bakın anlarsınız 30 28 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    CHP ve AKP al birini vur ötekine. Bu millet hak ettiği hayat standartlarını ancak özüne dönerse ve aklını başına alırsa kavuşur. Koskoca millet birkaç kişinin eline kaldı. Yazık çok yazık. Milleti düşünen bir tane siyasi göremiyorum. Herkesin derdi kendi cebi yada başka emeller. Millet son sırada bile değil. 26 18 Yanıtla
  • Adem GS:
    iyi olacak inşallah 32 10 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    sallama 13 23 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark - Son Dakika
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