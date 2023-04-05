14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Tansu Çiller'den dikkat çeken hamle! O ismi birinci sıraya yazdırdı - Son Dakika
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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Tansu Çiller'den dikkat çeken hamle! O ismi birinci sıraya yazdırdı

05.04.2023 12:23

Son yıllarda AK Parti'ye verdiği destekle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, bir dönem Özer Çiller'in de en yakınındaki isimlerden biri olan Saffet Kaya'yı Ardahan 1. sıradan listeye sokturdu.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken partilerin aday listeleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Kulislere sızan AK Parti'nin listesinde ise dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de Tansu Çiller döneminde birçok kez milletvekilliği yapan Saffet Kaya oldu.

TANSU ÇİLLER RİCACI OLDU

Son yıllarda AK Parti'ye açık destek veren ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la programlara katılan Tansu Çiller'in Saffet Kaya için özel olarak devreye girdiği öne sürüldü. Çiller'in bu ricası üzerine ir dönem Özer Çiller'in de en yakınındaki isimlerden biri olan Saffet Kaya Ardahan 1. sıradan listeye girdi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Tansu Çiller istediği ismi birinci sıraya yazdırdı
Saffet Kaya ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım

"SİYASETTEN KOPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Çiller, geçtiğimiz aylarda parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye'nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim.

"PARTİ KURMAK GİBİ BİR KARARIM YOK"

Benim için parti kurmak gibi bir kararım söz konusu değil. Benim böyle aktif bir çalışmam yok. Ama her seçim öncesi böyle bir süreç yaşanır. Bu tür talepler olur. Ama benim parti kurmak gibi bir kararım yok. Dolayısıyla parti kuracağıma dair yaratılmak istenen algının gerçekle bir ilgisi yok."

YORUMLAR (3)
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Tansu Çiller, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Tansu Çiller'den dikkat çeken hamle! O ismi birinci sıraya yazdırdı - Son Dakika


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