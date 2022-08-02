Sosyolog Palabıyık: "Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir" - Son Dakika
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Sosyolog Palabıyık: "Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir"

02.08.2022 01:15
Sosyolog Palabıyık: "Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir"

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, bölgede yaptığı saha çalışmalarında özellikle seçim sürecinde altılı masanın seçimleri kazanmasına dair ürkütücü bir iddiada bulunarak, "Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir" dedi.

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, bölgede yaptığı saha çalışmalarında özellikle seçim sürecinde altılı masanın seçimleri kazanmasına dair ürkütücü bir iddiada bulunarak, " Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, İHA'ya yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakına karşı kurulan ve içinde resmi olarak yer almasa da gölgesinin masanın üstünde olduğu bilinen HDP'nin de bulunduğu Millet İttifakının özellikle HDP karşıtı yapılanmalara izin vermeyeceğini ifade etti. Palabıyık, "HDP açık ve net bir şekilde kozlarını oynuyor ve Millet İttifakını istediği gibi yönlendiriyor. Millet İttifakının diğer partileri ise bu duruma sessiz. Özellikle Meral Akşener'in sesi soluğu iyice kesilmiş durumda, çünkü o da HDP'ye mahküm olduğunu biliyor. HDP'nin ortaya koyduğu terör politikaları teker teker kabul ettiriliyor. Mesela tezkerelere 'hayır' oyu veriliyor. Ayrıca sürekli olarak ülkemizin askeri güvenliği ile alakalı bilgi isteniyor. Suriye operasyonuna hayır deniliyor. Ülkemiz aleyhine alınan kararların hepsi Millet İttifakı tarafından uygun görülüyor. HDP, Millet İttifakına silahın gölgesinde istediği oyunu oynatıyor. Yakında, Millet İttifakının iktidar düşüncesinde evlat nöbeti ailelerinin yargılanması ile alakalı bir şeyler duyarsak şaşırmamalıyız. Çünkü HDP, evlat nöbetindeki ailelere bir türlü istediğini kabul ettiremedi. Bunu tek başına yapamayacağını da biliyor. Bu sebepten Millet İttifakına ilk şart olarak evlat nöbetinin son erdirilmesi baskısı yapacaktır. Zaten Diyarbakır'a giden muhalefet liderlerinin aileleri ziyaret edememesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Hiçbir muhalefet ismi HDP'nin korkusundan aileleri ziyaret edemiyor. HDP'nin masada olmadığını iddia etmelerine rağmen HDP'nin istediklerini yapmaları ise tam bir anomi olarak kaşımıza çıkıyor. Anlaşılıyor ki, Millet İttifakı biraz güç kazansa, evlat nöbetindeki aileleri yargılayabilir" dedi.

PKK ve bileşenlerinin altılı masaya göz kırptığını belirten Sosyolog Palabıyık, "PKK, sözde en güçlü olduğunu iddia ettiği dönemde yenildi. Sürekli olarak iktidarı eleştiren altılı masa ise PKK'yı yeniden güçlendirme gayreti içindedir. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de bunun işaretleri arasındadır. Demirtaş'a yapılan çağrılar, FETÖ tutuklularının ziyareti, evlat nöbetine duyulan nefret, Millet İttifakının yerini de netleştirmiştir. YPG ve PYD'nin askerlerimize kurduğu tuzaklar ve gelen şehit haberleri dahi Millet İttifakına geri adım attıramamıştır. PKK, ülkemizde yeniden güçlenebilmek için Millet İttifakını beklemektedir. Ciddi anlamda altılı masa, PKK'lıların umudu haline gelmiştir. Böylece hukuki düzenin FETÖ savcılarına teslim edilmesiyle birlikte 15 Temmuz resmi bayram olmaktan çıkarılacak ve yurt dışındaki tüm firari PKK'lılar da Türkiye'ye geri getirilmeye çalışılacaktır. Altılı masanın bu tutumu ülkemizin bekası için oldukça tehlikelidir. Millet İttifakı resmen PKK'ya göz kırpmaktadır" şeklinde konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı, Meral Akşener, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyolog Palabıyık: 'Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyolog Palabıyık: "Millet İttifakı'nın güç kazanması, evlat nöbetindeki ailelerin yargılanacağı anlamına gelir" - Son Dakika
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