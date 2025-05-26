Soykırım Açıklamaları ve Suriye Mesajları - Son Dakika
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Politika

Soykırım Açıklamaları ve Suriye Mesajları

26.05.2025 18:44
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Ömer Çelik, İsrail'in soykırım politikalarını eleştirirken Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var. Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları soykırımdır"

-"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak ak gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış"

-"AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Gençlik sürekli sahada zaten"

-" Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi"

-"Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması"

-"Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır"

-"Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir"

-"Şimdiye kadar Suriye'de vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından biri DEAŞ ile mücadele idi. Türkiye'nin tezleri ve DEAŞ ile mücadele esasında asıl istikrarı sağlayacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya doyduğu irade olduğunu göstermiştir"

-" İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir. Yükselen sesler önemlidir ama esas olan somut adımların atılmasıdır. Bu karşı çıkan devletlerin Filistin'i tanıması da önemli mesaj olacaktır"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, Orta Doğu, Politika, AK Parti, Savunma, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

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