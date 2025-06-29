Soylu: "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" - Son Dakika
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Politika

Soylu: "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var"

Soylu: "Türkiye\'nin Recep Tayyip Erdoğan\'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var"
29.06.2025 16:07  Güncelleme: 16:11
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, " Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. 100 yıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Teşkilat Akademisi 2025 Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 'Yarınlar için Teşkilat' konulu eğitim programına katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, siyasi kariyeri hakkında bilgi vererek, milletvekili olarak görevini sürdürdüğünü kaydetti.

"2000 yılından bu yana Türkiye yaklaşık 5 kat, Amerika ise 2,5 kat büyüdü"

Soylu, 2008-2009 ekonomik krizi sonrası küreselleşmenin bittiğini ifade ederek, "Amerika'nın 2000 yılında toplam gayrisafi hasılası, yaklaşık 10.3 trilyon dolar, Çin'in 1,3 trilyon dolar, Avrupa Birliği'nin 6,5 trilyon dolar. Şu anda 2025 yılındayız; Amerika 10.3 trilyon dolardan geldiği yer 28 trilyon dolar, yani 2,5 kat büyümüş. Çin 1,3 trilyon dolardan 18,5 trilyon dolara çıkmış, yaklaşık 16 kat büyümüş. Avrupa Birliği 6,5 trilyon dolardan 18 trilyon dolara gelmiş, 2,5 kat büyümüş. Türkiye, 3 bin 200 dolardan 15 bin dolara gelmiş, Türkiye 4,5-5 kat büyümüş. Bunu şunun için söylüyorum; hani Batı her şeye hakim ya, her şeyi büyütecek, her şeyi istediği gibi yürütecek, hepimizin aklı ile oynayacak ya, küreselleşme iflas etmiştir. 2008-2009 ekonomik krizinden sonra küreselleşme denilen iş bitmiştir" diye konuştu.

"Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun bu millete özgüven kazandırdığına vurgu yapan Soylu, "'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüz yıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Eli yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

"Doğurganlık oranının düşmesi, Anadolu coğrafyası için en büyük felakettir"

Soylu, Türkiye'de doğurganlık oranının 1,48'e gerilediğini ve en temel meselelerinden birisinin nüfus meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Biz Amerika'da bir şirketin yaptığı araştırmada iyimser senaryoyla 2100 yılında 65 milyon nüfusa düşüyoruz. Kötümser senaryo ise 56 milyon. Bu durum Anadolu coğrafyasının karşılaşacağı en büyük felakettir. Tayyip Erdoğan 'üç çocuk yapın' derken aslında bir stratejiyi ortaya koyuyordu. İstanbul'da 2024-2025 Eğitim ve Öğretim döneminde ilkokula yazılan çocukların sayısı düştü, bu sene daha düşecek, seneye ve ondan sonraki sene daha düşecek. Okula ihtiyaç kalmayacak, öğretmen sayısına ihtiyaç kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Soylu: 'Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var' - Son Dakika

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