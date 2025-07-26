Starmer, Gazze'deki Durumu Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Starmer, Gazze'deki Durumu Eleştirdi

26.07.2025 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'deki insani durumu kınadı ve yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Britanya halkının Gazze'de olan bitenlerden tiksindiğini vurgulayarak, "Çocuklara ve bebeklere yardım ulaştırılmasının engellenmesi asla haklı gösterilemez" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada Gazze'den aralıksız olarak dehşet verici görüntüler geldiğini ve Britanya halkının olan bitenlerden tiksinmiş durumda olduğunu söyledi.

Gazze'deki açlık ve çaresizliği gözler önüne seren görüntülerin dehşet verici olduğunu vurgulayan Starmer, "Çocuklara ve bebeklere yardım ulaştırılmasının engellenmesi asla haklı gösterilemez. Tıpkı rehinelerin halen tutulmasının asla haklı gösterilemeyeceği gibi. Yüzlerce sivil, yardım almaya çalışırken öldürüldü. Çocuklar su almaya çalışırken hayatını kaybetti. Bu insani felaket artık sona ermeli" dedi.

Kritik tıbbi yardıma muhtaç çocuklar İngiltere'de tedavi edilecek

İngiltere'nin Gazze'ye milyonlarca sterlinlik yardım gönderdiğini ve bu yıl için ilave olarak 40 milyon sterlin daha açıkladıklarını ifade eden Starmer, "Ancak bu yardımlar içeri giremiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı artırıyoruz. Gazze'den kritik tıbbi yardıma ihtiyacı olan çocukların tahliyesi ve İngiltere'de özel tedavi görmeleri sürecini hızlandırıyoruz. İsrail'in ülkelerin Gazze'ye havadan yardım indirmelerine izin vereceğine dair duyurusu çok geç kaldı. Fakat bu yolla yardım ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mevcut durumda Ürdünlü yetkililerle, Britanya yardımının uçaklara yüklenip Gazze'ye ulaştırılması için acil çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bölgede barış için çalışma yürüttüklerini ve takip edecekleri yolun savaşta acı çekenlerin hayatında fark oluşturacak pratik çözümlere odaklanacağını vurgulayan Starmer, "Bu yol haritası, acilen ihtiyaç duyulan ateşkesi, kalıcı bir barışa dönüştürecek somut adımları ortaya koyacak. Bir Filistin devletinin tanınması, bu adımlardan biri olmalı. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözümle ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçası olmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya destek için oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nda başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden İngiliz siyasetçi, " Orta Doğu'da da aynısı olmalı. Şimdi ve uzun vadede acıların son bulması için yeni bir uluslararası koalisyon oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

İngiltere, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Starmer, Gazze'deki Durumu Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı

00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
23:52
Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
22:52
Bakan Fidan terör örgütü YPG’ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
21:54
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
10:09
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan
65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 01:12:18. #7.12#
SON DAKİKA: Starmer, Gazze'deki Durumu Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.