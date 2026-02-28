Şule Yüksel Şenler Vakfı "Şuurlu Bir Duruşun Hatırası: 28 Şubat" paneli düzenledi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında o günden bugüne kadar kararlı duruşunun bu ülkenin değişiminde, 28 Şubat'ın bitirilmesinde çok etkili olduğunu bildiklerini söyledi.

Usta, Şule Yüksel Şenler Vakfınca düzenlenen "Şuurlu Bir Duruşun Hatırası: 28 Şubat" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, o dönemde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrencilerden biri olduğunu anımsattı.

28 Şubat sürecinde darbeyi planlayanların beklenmedik direnişle karşılaştığını dile getiren Usta, okuldan atıldıktan sonra tekrar derse girdiğinde hocalarının söylemlerinden bunu anladığını kaydetti.

Leyla Şahin Usta, o dönem darbecilere karşı mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diyorum ki 20'li yaşlarında genç insanlar olarak, kız veya erkek hiç fark etmez aslında, Türkiye'nin tarihine iz vuracak bir değişim yapmışız. Türkiye'de hep bir 68 kuşağı denir ya aslında bir 98 kuşağı var. Bu 98 kuşağının mimarları olarak aslında bugün 2026'nın Türkiye'sinde 98 kuşağı olarak neleri başardığımızı konuşmak istiyoruz. O geçirdiğimiz zorlukların bize kattığı, bize öğrettiği şeyleri beraber tekrar hafızalarımızda canlandırmak ve bundan sonrası için Türkiye'nin aslında bu değişim ve dönüşümle bugün nereye geldiğini de konuşmak istiyoruz."

28 Şubat döneminde önemli aktörlerden birinin Necmettin Erbakan olduğunu belirten Usta, katılımcılardan o dönemin iktidarının nasıl görevden alındığını, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı sonrasında o dönemki hükümetin istifasını verdiği süreci düşünmelerini istedi.

Usta, "Bugün MGK toplantıları vardır, yapılır, biter. Sonuçları çok da ilgi görmez. Genelkurmay Başkanı kimdir, bilmeyiz. Komutanlar kimdir, bilmeyiz ama o dönemde insanlar bu isimleri her gün televizyonlarda, her gün içlerinde önlerine konan belgelerde ve evraklarda göre göre hafızalarımıza kazınmışlardı." diye konuştu.

O dönem mücadele eden arkadaşlarını gördüklerini anlatan Usta, "Bu dünyadaki haklarımızı tam almamış olabiliriz ama verdiğimiz mücadele sayesinde Türkiye'de çok şeyin değiştiğini, yeni bir neslin inşasında çok büyük adımlar atıldığını tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun, aslında o günden bugüne kadar kararlı duruşunun bu ülkenin değişiminde, 28 Şubat'ın bitirilmesinde çok etkili olduğunu biliyoruz. MGK'de karşısında el pençe divan duran siyasetçilerden 'Bir dakika, artık herkes yerini bilecek. Masanın öbür tarafına geçin, benim yanımda oturamazsın.' diyen bir lider sayesinde bugün aslında bunları başarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, panelin tamamlanmasının ardından konuşmacılara hediye takdim etti.

"Bu zihniyetin kırıntılarının hala var olduğunu unutmamamız gerekiyor"

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, AA muhabirine, "Sadece o dönemde, o tarihte yaşanmış birtakım eylemler, direnişler, başkaldırışlar, mücadele elbette ki çok önemli ve çok kıymetli ama 28 Şubat'ın bir zihniyeti olduğunu ve bu zihniyetin kırıntılarının hala var olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

Ramazan ayında yaşanan bazı tartışmalara da değinen Usta, bir ilahi üzerinden yapılan eleştirilerin eski Türkiye dönemindeki gibi sonuçlar doğurmadığını vurguladı.

Laik bildiriler yayımlandığını ancak bunların geçmişte olduğu gibi kamuoyunda etkili olmadığını aktaran Usta, bu tür çıkışların sürebileceğini, kendilerinin de buna karşı dikkatli olduğunu kaydetti.

Usta, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir araya gelmelerinin bu duruşun göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Ben Türkiye'deki bu değişimden, bu dönüşümden, insanların kararlarını, kıyafetlerini, düşüncelerini ve fikirlerini özgürce dile getirebildiği bir Türkiye'de olmaktan çok çok mutluyum ve memnunum." diye konuştu.

Türkiye'nin eskiye dönmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Usta, 28 Şubat'ı bu nedenle unutmadıklarını, hatırlattıklarını ve paylaştıklarını sözlerine ekledi.