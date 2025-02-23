Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sırasında partinin MYKK listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Listede eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yer almaması dikkat çekti. Soylu geçtiğimiz günlerde siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

23.02.2025 12:37
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleşiyor.

Kongrede 1607 delege oy kullanacak ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Ancak bu yılki kongreye damgasını vuran bir gelişme yaşandı.

SİYASETİ BIRAKMAKTA KARARLI MI?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin MKYK listesinde yer almadı. Bu durum, Soylu'nun siyaseti bırakma kararını tamamen uygulayıp uygulamadığına dair tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde siyaseti bırakacağını duyuran Soylu'nun MKYK listesinde yer almaması, bu kararı pekiştiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

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Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Huseyin Gurkan:
    parti kuracak koltuk birakilmaz 32 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    narkos 23 1 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Ümit hoca ve peker beyler için Doğum günü hediyesi olmuş :)) 21 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    narkoc 21 1 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    sil oooo elma desem çık 4 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    sülo ullaannn Sülo sen işini bilirsin, çok iyi bir siyesetci kendisi tebrik ederim 1 1 Yanıtla
  • cinarali2019:
    tasma geldi aklıma nedense :)) 0 1 Yanıtla
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