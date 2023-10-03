Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

İçişleri Komisyonu üyesi milletvekilleri, Komisyon Başkanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya ziyaret için gelen vekillere teşekkür ederek, görüşmeden bir de fotoğraf paylaştı.

MAKAMINA ÇIKTILAR

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun makamından aranan İçişleri Komisyonu üyelerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya düzenlenecek geçmiş olsun ziyareti için uygunluk durumları soruldu. Komisyon üyesi milletvekilleri, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

YERLİKAYA: TERÖRE KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Görüşmenin ardından bir paylaşım yapan Yerlikaya, gelen vekillere teşekkür etti. Bir de fotoğraf paylaşan Yerlikaya, "AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz'a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.